Zürcher Wahlen: Rickli gewählt, Bürgerliche verlieren Mehrheit

Kurzfazit: Die Bürgerlichen haben die Mehrheit verloren. SVP, FDP, CVP und EDU kommen im 180-köpfigen nur noch auf 86 Stimmen (-13). Die Linke mit SP, Grünen und AL haben hat 63 Sitze (+9), die Mitte aus GLP und EVP 31 Sitze (+9). Somit ist die Mitte – obwohl in Sitzen am schwächsten – die eigentliche Gewinnerin. Um ein Vorhaben durchzubringen, muss sich künftig die rechte oder die linke Seite mit den Mitteparteien einigen.

Das ist die neue Sitzverteilung:

SVP: 45 (-9)

SP: 35 (-1)

FDP: 29 (-2)

GLP: 23 (+9)

Grüne: 22 (+9)

CVP: 8 (-1)

EVP: 8 (-)

AL: 6 (+1)

EDU: 4 (-1)

BDP: 0 (-5)

«Politische Grosswetterlage hat nicht für die SVP gesprochen»

Für Corina Gredig, Co-Präsidentin der Grünliberalen, sind die Wahlresultate ein Grund zur Freude. Die Klimadiskussion und die Haltung der GLP zu Europa hätten zu diesem grossen Erfolg beigetragen, sagte sie.

SVP-Präsident Konrad Langhart zeigte sich angesichts der Parlaments-Ergebnisse enttäuscht. «Die politische Grosswetterlage hat nicht für die SVP gesprochen.» Bluten muss auch die BDP. Sie verliert alle fünf Sitze und fliegt aus dem Parlament. Auch die Alternative Liste verliert. Sie kommt auf noch 3 Sitze (-2) und verliert die beiden letzten Wahlen erstmals erreichte Fraktionsstärke.

Grüne ziehen wieder in Zürcher Regierung ein

Überraschung auch bei den Zürcher Regierungsratswahlen: Die Grünen ziehen nach vier Jahren wieder in die 7-köpfige Regierung ein, die FDP verliert einen ihrer beiden Sitze. Alle Bisherigen wurden problemlos wiedergewählt. Neu gibt es eine Frauenmehrheit.

Der eher unbekannte 32-jährigen Kantonsrat Martin Neukom (Grüne) schaffte mühelos den Einzug in die Regierung. Der Winterthurer konnte von der aktuellen Klimadiskussion profitieren. Er belegt nach den Bisherigen den sechsten Platz und setzte sich klar gegen den ebenfalls eher unbekannten FDP-Kantonsrat Thomas Vogel durch.

Damit gelang es Neukom, den vor vier Jahren an die CVP verlorenen Sitz zurückzuerobern. Damals wurde der grüne Regierungsrat Martin Graf abgewählt, und CVP-Frau Silvia Steiner zog in die Regierung ein. Neukom konnte vor den Medien sein Glück kaum fassen. Er habe zuerst gedacht, die Hochrechnung stimme nicht, sagte er. Er sei überwältigte und freue sich sehr. Allerdings müsse er sich erst noch an die neue Situation gewöhnen.