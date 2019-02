Es war ein denkwürdiger Gegensatz: Die neue FDP-Bundesrätin und Justizministerin Karin Keller-Sutter präsentierte in Bern die Vorzüge der neuen, beschleunigten Asylverfahren. Diese treten heute Freitag in Kraft. Praktisch gleichzeitig zog der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) an einer eigenen Medienkonferenz in Zürich gegen den Bund und insbesondere gegen Keller-Sutter vom Leder. Von der neuen Vorsteherin im Justiz- und Polizeidepartement, seit 56 Tagen im Amt, erhofft sich Fehr beim Vollzug von Ausschaffungen mehr Hilfe als bisher. «Insbesondere bezüglich der Herkunftsländer Algerien, Marokko, Äthiopien und Eritrea stellen wir fest, dass der Bund resultatmässig deutlich zu wenig liefert», sagte Fehr. Sorge bereite ihm der Fall des Hasspredigers aus der Winterthurer An'Nur-Moschee, einem Äthiopier.