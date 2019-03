Mit Äthiopien besteht zwar ein Rückübernahme-Abkommen, doch im Alltag greift dieses nicht. Der umstrittene Imam sitzt noch bis Anfang April am Flughafen Zürich in Haft. Dann muss er, Stand heute, freigelassen werden. Es bestehe die Gefahr, der Mann könnte in der Schweiz untertauchen, sagte Fehr. «Karin Keller-Suter muss dem äthiopischen Botschafter klarmachen, dass das Abkommen nur dann Sinn ergibt, wenn der Hassprediger zurückgeführt werden kann.» Fehr forderte von der Bundesrätin am Donnerstagvormittag, diese Angelegenheit zur «Chefsache» zu machen. «Uns läuft die Zeit davon», sagt er.

Regierungsrat Mario Fehr: «Uns läuft die Zeit davon.» Foto: Keystone

Der Mann hatte dazu aufgerufen, Muslime, die nicht in der Gemeinschaft beteten, zu verbannen und zu verleumden, bis sie wieder zur Gemeinschaft zurückkehrten. Falls sie dies nicht täten, müssten sie getötet werden. Unter anderem deswegen verurteilte ihn das Bezirksgericht Winterthur zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und ordnete 10 Jahre Landesverweis an. Das Zürcher Obergericht bestätigte das Urteil.

Am Rande ihrer Medienkonferenz in Bern versicherte Bundesrätin Keller-Sutter, «dass der Bund alles unternehme, um im angesprochenen Fall eine Lösung zu finden». Involviert seien dabei das Staatssekretariat für Migration (SEM) und das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Ständerat kippt Motion

Damit wird klar, dass die Behörden auf Bundesebene kein Interesse am Verbleib des 26-Jährigen in der Schweiz haben. Wie Bernerzeitung.ch/Newsnetz erfuhr, besteht zur Zeit Uneinigkeit über die tatsächliche Staatsangehörigkeit des Mannes. Aus Sicherheits- und Kostenüberlegungen verfolgten die Zuständigen beim Bund dieselben Interessen, wie die Zürcher Behörden, hiess es.

Der Fall deutet auf eine Misere, die seit Jahren immer wieder hochkocht. Erst letzte Sommersession schickte der Ständerat eine Motion der Berner SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler bachab. Die frühere Polizistin beklagte damals – ähnlich wie Mario Fehr – Rückführungen seien aufgrund fehlender oder unwirksamer bkommen im Alltag zu oft unmöglich. Und dies, obwohl rechtskräftige Asylentscheide oder strafrechtliche Urteile vorlägen. Die Motion verlangte, namentlich mit Marokko, Algerien und Tunesien Rückübernahme-Abkommen in Kraft zu setzen. Der Ständerat lehnte den Vorstoss dann aber ab. Man teile zwar die Ansicht der Motionärin, dass der Abschluss von ­Abkommen zur Übernahme ausgewiesener Ausländer anzustreben seien. Dies sagte die Präsidentin der Staatspolitischen Kommission, Pascale Bruderer (SP, AG). Ohne die aktive Mitwirkung der einzelnen Länder könnten aber keine Verträge abgeschlossen werden. Dem Bundesrat fehlten Möglichkeiten und Mittel, Rückübernahmen einseitig durchzusetzen.