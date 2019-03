Schweizer Firma lieferte Maschinen für Waffendeal von Chávez und Putin

Und dann fällt auch noch der Strom aus. Venezuelas Bevölkerung hungert, Hilfsgüter sind an der Grenze blockiert, in den Strassen von Caracas schlagen Banden Proteste nieder – das einst reichste Land Lateinamerikas steckt in einer historischen Krise. Niemand mag einen bewaffneten Konflikt zwischen Präsident Nicolas Maduro und der Opposition um Juan Guaidó ausschliessen.