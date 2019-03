Nach dem Unfall der Ju-Air-Maschine im August 2018 habe man die Risiken von Passagierflügen mit Oldtimern neu beurteilt. Ein kommerzieller Weiterbetrieb erfülle die heutigen Sicherheitsanforderungen nicht mehr. Der Entscheid werde auch durch Fakten aus der laufenden Unfalluntersuchung durch die SUST gestützt.

Maschinen bleiben am Boden

Vorläufig bleiben die zwei Oldtimer des Typs Junkers Ju-52 am Boden. Diverse vom Bazl geforderte technische Massnahmen wurden noch nicht umgesetzt. Noch liessen sich keine Aussagen über den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Flugbetriebes machen.

Mit einer Vereinslösung sollen im privaten Rahmen dennoch Rundflüge möglich sein. Die Passagiere müssen aber seit mindestens 30 Tagen Vereinsmitglieder sein. Zudem müssen sie über die höheren Risiken aufgeklärt werden, die bei historischen Flugzeugen im Vergleich zu modernen Passagierflugzeugen bestehen.

Ju-Air will weiterfliegen

Auf den Flugbetrieb der Ju-Air habe die neue Reglung «kaum relevante Auswirkungen», schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. Bereits heute seien fast 100 Prozent der Passagiere in der Schweiz Vereinsmitglieder.

Ausserdem kündigte Ju-Air die komplette Restaurierung ihrer historischen Junkers JU-52 an: «Die heute 70 und 80 Jahre alten Flugzeuge werden komplett demontiert und grundüberholt.»

Im Sommer 2019 sei vorgesehen nur ein Flugzeug, die HB-HOS, einzusetzen. Dieses sei zusätzlich zur Jahreswartung auch einer umfassenden Korrosionsuntersuchung unterzogen worden. Diese hätten bisher keine Hinweise auf sicherheitsrelevante Mängel ergeben.

Strukturelle Schäden

Eine Untersuchung des Wracks der am 4. August 2018 am Pitz Segnas abgestürzten Ju-52, in der 20 Menschen starben, hatte im November schwerwiegende strukturelle Schäden im Bereich der Flügelholme ergeben.