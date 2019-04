Wurde ihr Persönlichkeitsschutz missachtet?

Noch vor viereinhalb Jahren war sie ausserhalb des Kantons Zug unbekannt. Heute weiss fast jeder, wer sie ist. Und nicht nur das: Alle haben eine Meinung über sie. Für die einen ist sie eine Vorkämpferin für Gerechtigkeit, für die anderen eine Lügnerin. Jolanda Spiess-Hegglin polarisiert. So kontrovers ihre Persönlichkeit beurteilt wird, so gegensätzlich prallten an der Verhandlung vor dem Zuger Kantonsgericht am Mittwochvormittag zwei Haltungen aufeinander.