Wüste Schweiz

Das Wetter ist schön. Das Wetter ist zu schön. Das Wetter ist viel zu schön. Morgen hat der Wetterbericht Regen gemeldet, endlich, aber nur ein bisschen, kälter wird es auch. Auf den Sommerherbst folgt direkt der Winter. Die Schweiz: ein Land der zwei Jahreszeiten.

Und erst jetzt, am Ende dieses langen Sommers, wird deutlich, was die anhaltende Trockenheit für die Menschen bedeuten könnte. Ausgetrocknete Seen, entwässerte Bäche, versiegte Quellen, verdorrte Wiesen, staubtrockene Äcker und hohe bis höchste Waldbrandgefahr. Einzelne Regionen, vor allem in der ­Ost- und Westschweiz, geben derzeit ein ­verstörendes Bild ab.

Geradezu extrem, ja surreal ist die Situation beim Lac des Brenets im Jura an der schweizerisch-französischen Grenze. Dessen Wasserstand sank während mehrerer Tage um 16 Zentimeter pro Tag und liegt heute mehrere Meter unter dem normalen Wert. Das geschah so schnell, dass selbst das Bundesamt für Umwelt (Bafu) mit seinen Messungen zeitweise aussetzen musste. Die Messstation bei Les Brenets ist auf ein so tiefes Niveau nicht eingestellt.

Im See stecken geblieben

Schiffe fahren auf dem malerischen See längst keine mehr. Die Schiffsländen sind verwaist. Bootsstege rund um den See hängen über den Uferkanten, während die Boote bäuchlings auf dem ausgetrockneten Seegrund liegen. Die Seeufer sind zu Felsvorsprüngen geworden.

Austrocknende Seen reizen auch zu Abenteuer. Immer wieder steigen Neugierige über die Ufervorsprünge zum Seegrund hinab. Doch Spaziergänge auf der scheinbar ausgetrockneten Erde sind nicht ungefährlich. Zwar fehlt das Wasser, aber der Untergrund ist immer noch feucht. Man kann leicht im Schlamm untergehen. Prompt kam es in den letzten Tagen zu Unfällen. Im Lac de Brenets versank ein sechsjähriges Kind im Morast – es musste befreit werden. Dasselbe passierte einer Frau im Lac de Bret in der Waadt, dem mittlerweile stark ausgetrockneten Trinkreservoir der Stadt Lausanne. Eine Stunde lang steckte sie im Seegrund fest. Die Feuerwehr musste ausrücken und die Frau aus dem Untergrund ziehen.

Die Trockenheit stellt auch Förster vor neue Probleme. Aufnahmen vom August 2018. Video: SDA.

Stephan Bader, Klimatologe bei Meteo Schweiz, spricht von einer «massiven Regenarmut», unter der die Westschweiz leidet. Gemäss Bader gingen von April bis Oktober 2018 in der Romandie «im Mittel bisher nur 57 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge nieder». Es fehlt die ­Regenmenge von drei bis vier Monaten. Auf der Suche nach einer ähnlich extremen Niederschlagsarmut muss sich Bader weit in die Vergangenheit zurückarbeiten. «Bis ins Jahr 1962. Damals fielen von April bis Oktober ebenfalls nur 58 Prozent der durchschnittlichen ­Regenmenge.»

Selbst in den Hitzesommern 2003 und 2015 kam deutlich mehr Regen zusammen. In der Ostschweiz sieht es ähnlich aus. Zwischen April bis Oktober fielen nur gerade 55 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge. So wenig wie seit siebzig Jahren nicht mehr.

Nicht nur Verständnis für Interventionen

Die Wasserknappheit hat Konsequenzen. Für die Natur – und für den Menschen. In der gesamten Westschweiz haben Gemeinden die Bevölkerung bereits im Juli dazu aufgerufen, Trinkwasser zu sparen. Die Reservoirs sind leer, die Dorfbrunnen ausgeschaltet, die Grundwasserspiegel vielerorts auf Tiefst­niveau. Das Pumpen von Wasser aus dem Untergrund ist gefährlich geworden. In der Regel braucht es mehrere Jahre, bis ein Grundwasserspiegel wieder den Stand von vor der Trockenheit erreicht. Und wer weiss, ob nächstes Jahr nicht erneut die Niederschläge fehlen.

Juli 2018 in der Schweiz: Vertrocknetes Salatfeld in Bachenbülach. Foto: Urs Jaudas.

Genolier, eine Gemeinde zwischen Lausanne und Genf, wies die Bevölkerung an, zu duschen statt zu baden und das Wasser beim Zähneputzen und Geschirrwaschen nicht einfach plätschern zu lassen. Das Weindörfchen Saint-­Saphorin verbot kurzerhand das Füllen von Swimmingpools und Jacuzzi. In der Gemeinde Bourg-en-Lavaux sollte man die Rasen nicht mehr bewässern. Jean-Christophe Schwaab, Gemeinderat und ehemaliger Nationalrat, hat in den letzten Wochen sein Auge für allzu saftiges Grün geschärft und stellt mutmassliche Rasenwässerer zur Rede. Nicht bei jedermann stossen seine Interventionen auf Verständnis.

Hilferufe aus Basel

Beim Genfersee ist die Lage etwas anders: Dessen Pegel bleibt stabil. Warum, weiss Marc Bernard vom Walliser Amt für Umwelt. Die Gletscher schmelzen, es fliesst Wasser in die Rhone und weiter in den Genfersee. Und in Genf kann der Abfluss erst noch reguliert und der Seepegel damit kontrolliert werden. Doch das ist ein Spiel auf Zeit. Die Klima­erwärmung lässt die Walliser Gletscher immer weiter abschmelzen. Sind die Gletscher eines Tages weg, wird in Zeiten von Trockenheit auch der Pegelstand der Rhone absinken.

«Dieser Sommer hat vielen Leuten die Augen geöffnet, auch jenen,die das Problem lange verdrängt haben.»Regula Rytz, Präsidentin der Grünen

Auch der Kanton Jura mit seinen löchrigen Kalkböden wäre aktuell in einer schwierigen Situation. Doch der Jura verteilt mittels eines raffinierten Systems dorthin Trinkwasser, wo dieses knapp ist. Beim Bau der neuen Autobahnstrecken wurden Wasserleitungen unter die Fahrbahnen gezogen. Diese werden eigentlich bei Tunnelbränden gebraucht, aktuell sind sie die Lebensadern des Kantons.

«Situation ist dramatisch»

In der Deutschschweiz ist die Situation nicht minder prekär. Zum Beispiel in Basel, wo die Schifffahrtsunternehmen nach Hilfe rufen. «Praktisch jede Firma hat Kurzarbeit beantragt oder überlegt sich diesen Schritt», sagt André Auderset, Geschäftsführer der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft. Dort, wo sonst eifrig Container verladen werden, herrscht Stillstand.

War es schon einmal so extrem? Und wird es immer extremer?

Der zuletzt wachsende Containerverkehr ist laut Auderset um den Faktor 10 reduziert, lediglich eine Linie bedient noch die Seehäfen. Eine der Adern der Schweizer Wirtschaft pulsiert kaum mehr. Nach über drei Monaten Trockenheit und Niedrigwasser scheinen viele der vom Wasserweg abhängigen Unternehmen an ihre Grenzen zu stossen: «Die Situation ist dramatisch wie kaum je in jüngerer Zeit», schreibt der Schifffahrtsverband in einer Lagebeurteilung.

Und es sind ja nicht nur die Schiffe in Basel. Der Rheinfall in Schaffhausen ist kaum wiederzuerkennen, die Fische im Rhein sterben zu Tonnen, Bauern müssen ihre Kühe früher schlachten. War es schon einmal so extrem? Und wird es immer extremer? Leben wir tatsächlich bald in einem Land mit nur noch zwei Jahreszeiten? «Halt!» Es lacht aus dem Telefon. Reto Knutti ist Klimaforscher an der ETH Zürich, und als solcher musste er während dieses Sommers häufig Auskunft geben. Zum Wetter, zur Hitze, zur Zukunft. «Der Mensch hat die Tendenz, aussergewöhnliche Ereignisse ­höher zu gewichten als die Normalität. Die menschliche Wahrnehmung dem Wetter gegenüber ist verzerrt.»

Diesen Sommer wurden mehrere Tonnen tote Fische aus dem Rhein geholt. Video: SDA

Doch ja: Dieser Sommer war aussergewöhnlich, extrem aussergewöhnlich sogar. Einer der drei heissesten seit Messbeginn. «Und er passt damit genau in das Bild, das die Wissenschaft schon lange feststellt.» Vier «robuste Tendenzen» erkennt Knutti in der Schweiz der vergangenen fünfzig Jahre und den ­Simulationen der Zukunft. Erstens: Es wird wärmer. Zweitens: Es wird im Sommer trockener. Drittens: Wenn es regnet, dann in grösseren Mengen. Und viertens: Es gibt viel weniger Schnee. «Insofern war dieser Sommer ein Vorbote dessen, was wir in Zukunft häufiger erleben werden.»

Wahre Betroffenheit

Kommunikativ helfe das. Weil die Diskussion über den Klimawandel noch immer viel zu oft ideologisch und nicht wissenschaftlich geführt werde – und man so gar nicht zur möglichen Lösung des Problems vorstosse. Doch wahre Betroffenheit spürt Knutti auch heute noch nicht. «Seien wir ehrlich: Wirklich gelitten haben auch in diesem Hitzesommer nur wenige Menschen. Wir schauen uns in der Zeitung die Bilder der ausgetrockneten Flüsse an und gehen dann gemütlich duschen.»

Regula Rytz, Präsidentin der Grünen, ist nicht ganz so pessimistisch wie Reto Knutti. Erst vergangene Woche gab sie Radio SRF ein langes Interview über ihre Partei, die Wahlen im nächsten Jahr, den Klimawandel – und was der heisse Sommer für die Umweltpolitik bedeuten könnte (und ihre Wählerstärke). «Dieser Sommer hat vielen Leuten die Augen geöffnet, auch jenen, die das Problem lange verdrängt haben», sagt Rytz.

Da ist wohl auch Wunschdenken dabei. Rytz und ihre Grünen müssen hoffen, dass sich die Leute auch dann noch an die Trockenheit erinnern, wenn es wieder regnet. So, wie es für dieses Wochenende gemeldet wurde. Endlich.