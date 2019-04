Wirtschaft alarmiert über neue Pläne für Benzin-Verteuerung

Nun aber könnte womöglich die FDP der Mitte-links-Allianz helfen, das Anliegen im Parlament mehrheitsfähig zu machen. Auslöser ist ein Impuls der FDP-Basis. Nachdem sich Parteipräsidentin Petra Gössi im Februar für eine Justierung der freisinnigen Klimapolitik ausgesprochen hatte, startete die FDP eine Befragung unter ihren 120'000 Mitgliedern und Sympathisanten; rund 14'000 nahmen daran teil. Das Resultat ist seit gestern Sonntag bekannt: 58 Prozent begrüssen eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffe; etwas mehr als 8000 Antworten gingen auf diese Frage ein.

«Offensichtlich besteht auch in der FDP im aktuellen Hype um den Klimawandel die Tendenz, immer noch ein Scheit draufzulegen.»Andreas Burgener, Direktor Auto-Schweiz

Ob auch die FDP-Delegierten die Einführung einer solchen Abgabe begrüssen und die Forderung Teil des FDP-Programms wird, ist zwar noch nicht sicher; der Entscheid wird am 22. Juni fallen. In Kreisen, denen die FDP traditionell nahesteht, löst aber allein schon das Resultat der Umfrage Irritation aus. Er sei überrascht davon, sagt Andreas Burgener, Geschäftsführer von Auto-Schweiz, der Vereinigung der Schweizer Autoimporteure. «Offensichtlich besteht auch in der FDP im aktuellen Hype um den Klimawandel die Tendenz, immer noch ein Scheit draufzulegen.»

Heute verteuern die fixen Abgaben Mineralölsteuer, Mineralölsteuerzuschlag und Importabgaben Benzin und Diesel um etwa 85 Rappen pro Liter, was etwa die Hälfte des Preises ausmacht. «Mit einer neuen Abgabe würden die Autofahrer noch stärker belastet», sagt Burgener. Roland Bilang, Geschäftsführer der Erdöl-Vereinigung, sagt es so: «Man kann die Kuh nicht melken und gleichzeitig schlachten.»

Vielfahrer zahlen drauf

Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen den fixen Abgaben, wie sie heute bestehen, und einer Lenkungsabgabe. Letztere würde, so die Idee, wieder an die Bevölkerung zurückerstattet. Finanziell belohnt würde so, wer vergleichsweise wenig oder gar kein Auto fährt, draufzahlen müssten die Vielfahrer, Autopendler etwa.

Die Gegner einer solchen Abgabe warnen denn auch vor unerwünschten sozialen Effekten. Damit die Abgabe tatsächlich klimarelevant lenke, also zu weniger Treibstoffverbrauch führe, müsse sie sehr hoch sein; die Rede ist von bis zu 1 Franken pro Liter. Gleichzeitig dürfe sie aber den Mittelstand, Familien und Randregionen nicht benachteiligen.