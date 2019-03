Was hätte die Beendigung von Schengen/Dublin für konkrete Folgen?

Am gravierendsten wäre wohl der Sicherheitsverlust, weil Polizei und Grenzwache keinen Zugriff mehr auf die Informations- und Fahndungssysteme von Schengen und Dublin hätten. Allein das Schengen-Fahndungssystem SIS wird bei Kontrollen an der Grenze, an Flughäfen oder im Landesinnern täglich bis zu 350 000-mal abgefragt. Letztes Jahr konnten so in der Schweiz und im Ausland rund 19 000 Fahndungstreffer erzielt werden. Die Schweiz würde zudem zur Schengen-Aussengrenze, was die Reisefreiheit einschränken würde. So müssten Europareisende aus Asien für einen Besuch unseres Landes neben dem Schengen-Visum ein zweites für die Schweiz lösen. Auch das Asylwesen würde belastet: Asylbewerber, deren Gesuch in einem europäischen Land bereits abgelehnt wurde, müssten geprüft werden. Heute können diese Dublinfälle ohne Prüfung ausgewiesen werden. Der Bundesrat befürchtet grossen wirtschaftlichen Schaden: Ein beim Forschungsbüro Ecoplan in Auftrag gegebener Bericht kam vor einem Jahr zum Schluss, dass das Bruttoinlandprodukt um bis zu 3,7 Prozent sinken könnte.

Wer ist dafür, wer dagegen?

Das Referendum ergriffen hat die Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz. Unterstützt wird sie von der Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht Pro Tell und von der SVP. Zu den Unterstützern des Referendumskomitees zählen auch die Schweizerische Offiziersgesellschaft und ein Teil der Jungfreisinnigen, so etwa die Zürcher oder die Schwyzer Sektion. Aber auch einige wenige FDP-Parlamentarier sprachen sich in der Schlussabstimmung gegen die Änderung des Waffengesetzes aus. Dafür sind nebst dem Bundesrat und allen anderen Parteien auch mächtige Verbände wie etwa Economie­suisse, die vor allem grosse wirtschaftliche Benachteiligungen befürchten, sollte die Schweiz am 19. Mai Nein sagen.