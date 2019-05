«Wir wollen nur das Geld»

Sie ist so «bad», wie es sich für dieses Musikgenre gehört: Rapperin Loredana protzt in ihren Videos nach bester Gangsterrapper-Manier: Luxuskarren, schwere Goldketten, Markenkleider mit überdimensionierten Logos und ein dickes Bündel 100-Franken-Noten in der Hand, das sie nachlässig auf den Boden regnen lässt. «Ich nehm dir all dein Cash weg», rappt sie in ihren Tracks, die 1,5 Millionen Menschen auf Spotify verfolgen, oder: «Sonnenbrille schützt meine Identität.» Seit Mittwoch weiss man, dass die 24-Jährige mit den albanischen Wurzeln das wortwörtlich meint: Sie wurde in Luzern festgenommen, zusammen mit ihrem Bruder soll sie ein Walliser Ehepaar um rund 700'000 Franken betrogen haben – das Geld wurde ihr tatsächlich bar, in mehreren Couverts am Bahnhof Zürich und in Luxuslimousinen überreicht.