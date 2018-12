Man weiss gar nicht, wo anfangen. Selbst für das Genre des Bundesratsfotos, das uns in den vergangenen Jahren so viele vergnügliche Stunden geschenkt hat (man denke nur an die fröhliche Beerdigung, die rote Hochzeit im Mittelland oder die Gangster-Parade aus Merenschwand) ist das ein ziemlich starkes Stück. «Perspektivenwechsel» heisst das diesjährige Bild, sieben Mediamatik-Lernende aus dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation haben es erdacht, inszeniert, mit einem Smartphone fotografiert und einen Instant Classic erschaffen. Ein Bild, auf das man einmal, zweimal, dreimal schauen will. Ein Bild, von dem man den Blick kaum mehr abwenden kann. Ein Bild, das grosse Fragen an uns alle stellt.