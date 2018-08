«Wir Bergler wollen selber über unsere Zukunft bestimmen»

In der Literatur oder der Werbung treten knorrige Bergler aus einer untergehenden Heidi-Welt auf. Freut Sie das als Lobbyist der Berggebiete?

Thomas Egger: Nein, überhaupt nicht. In den Bergregionen laufen zwei unterschiedliche Entwicklungen ab. Es gibt urbane und touristische Zentren wie Interlaken, Grindelwald oder St. Moritz, die boomen. Gleichzeitig kämpfen periphere Berggemeinden um das Überleben. Das sind zwei verschiedene Realitäten. Wir sprechen deshalb nicht vom Berggebiet, sondern von den Berggebieten. Und wir versuchen, in den Bergen möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, um die Abwanderung zu stoppen.

Haben die Bergregionen dabei freie Hand? Oder mischt sich das Unterland ein?

Es treffen zwei Weltanschauungen aufeinander. Die Innensicht von uns Berglern und die Aussensicht der Städter. Das zeigt sich gut an Reizthemen.

Jetzt kommen Sie als Walliser bestimmt mit dem Wolf.

Ja. Der Wolf ist ein Symbol für diesen Gegensatz. Die Städter sehen im Wolf die heile Natur, die sie suchen. Für uns Bergler aber sind die Berge ein Wirtschafts- und Lebensraum, mit dem der Wolf nicht kompatibel ist. Und wir wollen selber über unsere künftige Entwicklung bestimmen können. Ohne von aussen in eine Rolle gedrängt zu werden, die wir nicht anstreben.

Geschieht das regelmässig?

Schwierig wird es, wenn die erwähnte Innen- und Aussensicht bei der politischen Meinungsbildung aufeinandertreffen. Das ist bei der Zweitwohnungsinitiative geschehen. Oder bei Umwelt­anliegen, die sich etwa gegen Gebirgslandeplätze und den Ausbau von Wasserkraftanlagen richten.

Haben die Bergler etwas gegen Umweltanliegen und einen haushälterischen Umgang mit dem Boden?

Nein. Wir Bergler sagten selbst, dass die Entwicklung bei den Zweitwohnungen ungut ist und es Handlungsbedarf gibt. Eine Standardlösung für die ganze Schweiz wie die 20-Prozent-Quote der Zweitwohnungen ist aber falsch. Man kann das gleiche Problem nicht überall gleich lösen. Niemand käme auf die Idee, den Zürchern vorzuschreiben, dass sie nur 5 Prozent Bankangestellte haben dürfen.

«Niemand käme auf die Idee, den Zürchern vorzuschreiben, dass sie nur 5 Prozent Bankangestellte haben dürfen.»

Was fordern Sie also?

In der Raumplanung braucht es mehr Kompetenzen für die Kantone und die Gemeinden. Auch der Umweltbereich ist viel zu national geregelt.

Ohne nationalen Druck hätten die Berner Oberländer, Walliser oder Bündner doch gar nichts gegen die Zweitwohnungsflut unternommen.

Wir Walliser geben ja selber zu, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Aber es ist einfach nicht dasselbe, ob man Streusiedlungen im Appenzell oder kompakte Siedlungen aus­serhalb der Bauzonen wie im Wallis oder im Bündnerland hat. Man muss ein Problem im regionalen Kontext betrachten.

Was haben die Städter in Ihren Augen für ein Bild der Berge?

Vielen Städtern geht es um eine romantische Vorstellung der Wildnis – als Gegenpol zum hektischen Leben in der Stadt. Diese Vorstellung passt aber nicht in die Schweiz. Dafür ist unser Land zu klein. Wir haben bald 10 Millionen Einwohner.

Wollen nicht auch Bergler die die Wildnis in den Bergen bewahren?

Welche Wildnis? Auch in den Bergen ist die Landschaft weitgehend von menschlicher Nutzung geprägt. Diese gepflegte Kulturlandschaft bestimmt die Identität der Schweiz. Wir müssen froh sein über den Boden, den wir nutzen können. Das ist eine Ressource. Ich bin sogar überzeugt, dass es einen Gegentrend weg von der Konzentration in den Stadträumen geben wird.

Dann werden die Städter zu Ihnen in die Berge kommen?

Jedenfalls in ländliche Räume. Weil die Verdichtung in den Zentren so hoch ist, dass das Wohnen dort nicht mehr attraktiv ist. Die Digitalisierung macht es möglich, auch von den Berggebieten aus Dienstleistungen zu erbringen. Dadurch würden auch die Verkehrssysteme entlastet.

«Die Digitalisierung macht es möglich, auch von den Berggebieten aus Dienstleistungen zu erbringen.»

Haben Sie etwas gegen die ­Verdichtung?

Nein, im Gegenteil. Die Verdichtung stärkt aber die Sehnsucht der Städter nach Weite. Die können wir in den Bergen bieten. Auch ohne dass wir die Alpen auf eine unverbaute Naturzone reduzieren. Es braucht Menschen in den Bergen, die dort Bergbahnen betreiben oder Strom produzieren, gerade auch für die Städter.

Für den Strom aus den Bergen liefern die Stromkonzerne im Unterland den Bergkantonen jedes Jahr 550 Millionen Franken Wasserzinsen ab. Eine schöne Subvention, oder?

Das ist keine Subvention, sondern eine Abgeltung für die Ressource Wasser. Wenn man ein Stück Land pachtet, muss man dem Besitzer dafür auch etwas zahlen. Hinzu kommt, dass die Gewinne der Stromkonzerne im Unterland versteuert werden. Die Berge verdienen also bloss an den Wasserzinsen. Für die Bergkantone und -gemeinden sind sie als Einnahme essenziell.

Finden Sie es richtig, dass der Millionenbetrag der Wasserzinsen beim nationalen Finanzausgleich nicht als Einnahme der Bergkantone verrechnet wird?

Absolut. Der Finanzausgleich stützt sich auf die Steuereinnahmen, nicht auf eine Abgeltung für eine Ressource.

Neben den Wasserzinsen gibt es weitere Finanztöpfe für die Berge: die Regionalpolitik des Bundes, den Infrastrukturfonds für Strassen, Beiträge für Bergbauern. Dennoch jammern die Berggebiete.

Wie bitte, wir jammern? Wir leiden wenn schon unter einer Disparität der Kantone im Verhältnis von eins zu drei. Kantone wie der Jura oder das Wallis sind ­finanziell betrachtet dreimal schwächer als Zug. Und dies notabene nach dem Finanzausgleich. Gleichzeitig zahlt eine Familie mit zwei Kindern in Bern bis zu siebenmal mehr Steuern als in Zug. Diesen Niveauunterschied können wir Bergler nicht selber ausgleichen.

Das müssen Sie ja auch nicht, weil letztlich das Unterland die Bergregionen finanziert.

Am liebsten würden wir uns in den Bergen selber finanzieren, wenn wir könnten. Wir können es aber nicht vollständig. Wir haben hohe Kosten der Weite. Unser Strassen- und Eisenbahnnetz ist lang. Aber es gibt auch Erfolgsnachrichten. Kleine Landkantone wie Obwalden oder der Jurabogen erleben eine dynamische Entwicklung.

«Am liebsten würden wir uns in den Bergen selber finanzieren – wenn wir könnten.»

Positive News aus den Berner Bergen gibt es nicht?

Doch, klar. Letztes Jahr konnten wir die Firma Wyssen Avalanche Control AG in Reichenbach im Kandertal mit dem Prix monta­gne auszeichnen.

Sprechen Bergler eigentlich darüber, entleerte Dörfer ­aufzugeben und dort einen geordneten Rückzug anzutreten?

Definitiv nicht. Zur Erklärung erlauben Sie mir bitte ein Walliser Beispiel. Nach der Unwetter­katastrophe in Gondo südlich des Simplons hiess es: Es bringt doch nichts, wegen 80 Einwohnern dieses exponierte Dorf aufrechtzuerhalten. Heute aber wird in Gondo, wo man einst Gold suchte, nach Bitcoins geschürft. Im Dorf haben sich IT-Unternehmen angesiedelt, die dank dem tiefen Strompreis in der extrem energieaufwendigen Blockchain-Technologie tätig sind. Es wäre also falsch gewesen, Gondo aufzugeben. Allerdings können die Firmen in Gondo nicht wachsen.

Warum nicht?

Weil das Raumplanungsgesetz Gondos Bauland begrenzt.

Ist das nicht verständlich, weil Gondo weiterhin Naturgefahren ausgesetzt ist?

Verständlich sollte aber auch der Wunsch von uns Berglern sein, nicht nur physisch, sondern auch digital besser erreichbar zu sein. Bei der Breitbandentwicklung hinken wir dem Rest der Schweiz leider hinterher. (Berner Zeitung)