Wieder zwei Ausschaffungen in Krisengebiete

Auch nach Somalia wurde gemäss der Zeitung ein Asylbewerber abgeschoben - dies sei die erste seit mehreren Jahren gewesen. Um was für Personen es sich bei den beiden Abgeschobenen sei nicht bekannt.

In dem Paper soll sich das SEM auch für seine Effizienz rühmen. «Die Schweiz zählt auf europäischer Ebene zu den effizientesten Ländern beim Wegweisungsvollzug.» Würden in der Schweiz 56 Prozent der abgewiesenen Asylbewerber in ihr Herkunftsland zurückgeschafft, seien es in der EU durchschnittlich 36 Prozent.