Wie giftig ist der Dünger im Essen?

Es besteht zumindest Grund zur Sorge. Männer mit tieferen Werten als die 2010 von der WHO publizierten Normen könnten Probleme haben, ein Kind zu zeugen. Die Zeugungsfähigkeit der jungen Männer in der Schweiz werde «höchstwahrscheinlich beeinträchtigt sein», schrieb Reproduktionsbiologe und Studienmitautor Alfred Senn in einer Mitteilung.

Chemie im Essen

Über die Gründe für die schlechte Spermienqualität weiss man noch wenig. Es gilt als erwiesen, dass Nikotin während der Schwangerschaft die Zeugungsfähigkeit des Nachwuchses beeinträchtigt. Allgemein gibt es vier Faktoren, von denen die Spermienqualität abhängt: der eigene Lebensstil, der Lebensstil der Mutter während der Schwangerschaft, genetische Voraussetzungen sowie Schadstoffe im Essen, in Kosmetikprodukten und Kunststofferzeugnissen wie PET-Flaschen. In welcher Konzentration sich die Chemikalien im Körper ablagern und was sie dort anrichten, ist nicht bekannt.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will dies nun untersuchen, wie der «SonntagsBlick» berichtet und das Amt bestätigt. «Das BAG plant ein Pilotprojekt zum sogenannten Human-Biomonitoring», sagt Sprecher Gregoire Gogniat. Dies mit dem Ziel, allenfalls Massnahmen zu treffen und den Gebrauch von Giftstoffen einzuschränken.

Das Monitoring selber soll zehn Jahre dauern und geschätzte 100 Millionen Franken kosten. Das Pilotprojekt wird diesen Herbst mit Blut- und Urinproben von rund 1000 Freiwilligen starten. Ergebnisse liegen frühestens Ende 2020 vor. Der Bundesrat hat das Pilotprojekt bereits im Mai 2017 aufgegleist – ein direkter Zusammenhang mit der Spermienstudie der Universität Genf von vergangener Woche besteht also nicht.

Auf der Politagenda

Vielmehr ist das Thema schon länger auf der politischen Agenda, und das Tempo der Bundesverwaltung beim Erarbeiten wissenschaftlicher Grundlagen und beim Reglementieren des Giftstoffeinsatzes erscheint manchen Beobachtern zu langsam.

Deshalb sind mittlerweile zwei Volksinitiativen im Parlament hängig, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Antibiotika in der Landwirtschaft verbieten oder die Subventionen an einen Verzicht knüpfen wollen: Die Initiativen «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» und «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung».