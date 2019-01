Der Schweizer Bauernverband sucht vermehrte Anerkennung in der Politik. Deshalb kämpft er gegen eine Marginalisierung der wirtschaftlichen Leistung der Landwirtschaft. An einer Medienkonferenz in Hergiswil wehrten sich gestern die Spitzenvertreter des Bauernverbands gegen die gängige Betrachtungsweise, die wirtschaftliche Bedeutung des Landwirtschaftssektors alleine am Anteil am Brutto­inlandprodukt zu bemessen.