Wie Peking mit den Konfuzius-Instituten Politik macht

In Deutschland sind die sogenannten Konfuzius-Institute ins Visier geraten. Mit diesen will China die Sprache und Kultur im Ausland vermitteln. Neben Mandarin-Kursen stehen auch Kalligrafiekurse oder Vorträge zu vergangenen chinesischen Dynastien auf dem Programm. Das erste Institut wurde 2004 in Seoul eröffnet. Inzwischen sind es über 500 weltweit, darunter auch zwei in der Schweiz, in Basel und in Genf. Anlass der Diskussion in Deutschland ist die Antwort der Regierung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion.

Gemäss dieser werden die Konfuzius-Institute von einer nachgeordneten Behörde des chinesischen Erziehungsministeriums gesteuert, die der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei Chinas unterstellt ist. «Der Bundesregierung ist bekannt, dass der chinesische Staat beziehungsweise die Kommunistische Partei Chinas Einfluss auf Veranstaltungen, Lehrinhalte und -materialien an Konfuzius-Instituten in Deutschland nimmt», heisst es in der Antwort.

Die FDP warnte im deutschen Parlament vor chinesischer Einflussnahme: «Hinter scheinbar harmlosen Teezeremonien und Sprachkursen versteckt sich die eiskalte Propaganda eines autoritären Regimes. Das hat an unseren Hochschulen nichts verloren», sagte der FDP-Bildungsexperte Jens Brandenburg gegenüber der Nachrichtenagentur DPA.

Die Schweizer Ableger wehren sich gegen die Kritik, ein Propaganda-Vehikel Pekings zu sein. «Mir hat noch niemand einen Maulkorb verpasst», sagte der Leiter des Genfer Institutes in der «SonntagsZeitung». Auf Anfrage sagt Universitätssprecher Marco Cattaneo, dass die chinesische Regierung noch nie direkt interveniert habe. Es sei auch möglich, dass die Studentinnen und Studenten heikle Themen wie die Situation in Tibet oder das Massaker auf dem Tiananmen-Platz behandeln würden. Tatsächlich finden sich auf der Website auch Veranstaltungen zu politischen Themen wie der Situation in Hongkong.

Der Botschafter will keine Politdebatten

Anders die Situation beim Institut in Basel. Im Mai 2018 habe der chinesische Botschafter Geng Wenbing angeraten, nicht über aktuelle chinesische Politik oder die Beziehung zwischen Politik und Wirtschaft zu diskutieren, sagt die Institutsleiterin Qi Zhu-Ammann. «Das Institut solle sich auf die Aufgabe der Vermittlung chinesischer Sprache und Kultur konzentrieren», beschreibt sie die Direktive des Botschafters. «Heute werden auch die Projektfinanzierungen der chinesischen Seite stärker kontrolliert», sagt Zhu-Ammann. Entsprechend konzentriert man sich in Basel auf Sprachkurse und Vorlesungen zu unverfänglichen Themen wie chinesischer Musik.