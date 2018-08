Wer finanziert eigentlich das teure Leben in den Bergen?

Die Berge sind ein politisches und weltanschauliches Kampffeld. Unterländer haben – etwas überspitzt ausgedrückt – den Eindruck, dass die Bergregionen trotz all der Transferzahlungen aus den Zentren wirtschaftlich auf keinen grünen Zweig kommen und dennoch teure Hallenbäder und Bergbahnen bauen. Die Bergler ­ihrerseits fühlen sich bevormundet und ausgebremst von raumplanerischen und umweltpolitischen Vorschriften aus dem Unterland.

Wer hat recht? Wer finanziert die Bergregionen? Leben diese auf Pump des Unterlandes? Diese Fragen rühren an das Tabu des nationalen Zusammenhalts von reichen und ärmeren Regionen. Gerade im Kanton Bern mit seinem innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleich zwischen reichen und armen Gemeinden.

Kassieren die Bergler ab?

Das Berner Beratungs- und Forschungsbüro Ecoplan versuchte, die heikle Frage nach der Finanzierung der Bergregionen zu beantworten. Sie verfassten 2005 den Nationalfondsforschungsbericht «Die Alpen und der Rest der Schweiz: Wer zahlt – wer profitiert?». Darin geht es um die von der Politik bestimmten Finanzströme, also den Finanzausgleich, die Subventionen und die Bundessteuern.

Ihr Fazit: Pro Kopf erhält der Alpenraum 530 Franken mehr Subventionen als der flache Rest der Schweiz. Die Bergler bekommen überdies 710 Franken mehr Finanzausgleich, und sie zahlen «nur» 2000 Franken Bundessteuern statt 4200 Franken wie die Unterländer. Trotz diesen Geldspritzen bleiben die Bergregionen finanziell schwach und müssen Einkommenseinbussen in Kauf nehmen. Der Ecoplan-Bericht verwies zudem auf weitere, verborgene Geldflüsse. Insbesondere auf die Quersubventionierung der Grundversorgung. Obwohl diese in dünn besiedelten Regionen deutlich teurer sei, würden im ganzen Land dieselben Preise für Postdienste oder Elektrizität berechnet.

Die Ecoplan-Leute scheuten nicht vor Reformvorschlägen zurück. Etwa dem, Subventionen auf ihre Wirkungen und Nebenwirkungen zu untersuchen oder sie zu befristen. Der Bericht forderte auch eine Debatte über Fragen wie die, was dem Mittelland die Solidarität mit dem Alpenraum wert sei. Und welche Besiedlung in den Alpen wirklich erhalten werden solle. «Seit der Studie gilt der neue nationale Finanzausgleich, die Zahlen sind also nicht mehr aktuell. In der groben Grössenordnung dürften sie aber noch stimmen», sagt Felix Walter, heute Bereichsleiter Wirtschaft bei Ecoplan. «Ich wüsste nicht, dass seither jemand noch einmal solche Zahlen erarbeitet hat», ergänzt er.

Berglobbyisten wehren sich

Das ist nicht weiter erstaunlich, denn schon bei seiner Publikation wurde der Bericht von 2005 bestritten. Jon Mathieu, Historiker und Alpenspezialist aus Burgdorf, kritisiert, die Studie sei «asymmetrisch angelegt». Sie betrachte etwa touristische Erträge im Alpenraum oder die Wasserzinsen «als Geschenke des Unterlandes an die Alpen». «Man könnte auch politisch protegierte Preise analysieren und sich etwa fragen, wie viel die Basler Pharmaindustrie die Schweiz kostet», findet Mathieu.

Thomas Egger, Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, kritisiert am Nationalfondsbericht, dass die Pro-Kopf-Zahlen «einen falschen Eindruck erwecken». In den Bergkantonen fielen vor allem «Kosten der Weite» an.

Der Walliser CVP-Nationalrat moniert überdies, dass der Bericht von 2005 nicht die gesamten Transfers des Bundes an die Kantone berücksichtige. Er verweist auf den Bilanzbericht 2015 zum nationalen Finanzausgleich, in dem auch die Bundesbeiträge an die ETHs und die Agglomerationsprogramme eingerechnet sind. Am meisten bezog demnach mit 2,84 Milliarden Franken der Kanton Bern, gefolgt von Zürich (2,33 Mrd.), der Waadt (1,44 Mrd.) und Genf (1,11 Mrd.) Erst dann folgen die Bergkantone Wallis (1,09 Mrd.) und Graubünden (1,05 Mrd.). (Berner Zeitung)