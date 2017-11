Wer die Zeche für die Milliarde zahlt, ist offen

1,3 Milliarden Franken leitete die Schweiz zwischen 2007 und 2017 in dreizehn vor allem osteuropäische EU-Staaten. Das Geld soll auch in den nächsten Jahren im selben Rahmen weiterfliessen. Am Donnerstag eröffnete dies Bundespräsidentin Doris Leuthard dem Präsidenten der EU-Kommission Jean-Claude Juncker in Bern.

Doch woher das Geld kommt, ist unklar. Im Finanzplan des Bundes zumindest suchte es Mark Herkenrath vergeblich danach. Er ist Geschäftsführer von Alliance Sud, der Lobbyorganisation für Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Herkenrath ist besorgt: «Sollte das Geld bei der internationalen Zusammenarbeit kompensiert werden, wäre das schlimm.»

Klicken Sie auf die Grafik, um diese zu vergrössern.

Denn die Förderung des Zusammenhalts innerhalb der EU habe nichts mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun. Würde man, wie angekündigt, einen Teil sogar für die Bekämpfung der Migration verwenden, käme dies laut Herkenrath einem «doppelten Missbrauch» der Gelder gleich.

Da besteht für einmal keine Differenz zwischen ihm und der SVP. Die Volkspartei hat in letzter Zeit zwar den Druck auf die Entwicklungshilfe erhöht. Von der Kohäsionsmilliarde hält sie allerdings ebenfalls nichts.

Herkenrath untermauert seine Argumentation damit, dass die Kohäsionsgelder international nie als EZA anerkannt wurden. Unter dem Strich würde die Beitragsquote der Schweiz also sinken. Mit Sorge erfüllt dies Herkenrath auch, weil das Budget 2018 bei der EZA so oder so Abstriche vorsieht.

Keine Entwicklungshilfe

Neu ist, dass der Bundesrat die Kohäsionsmilliarde aufteilen will. 200 Millionen Franken davon soll die EU zur Bewältigung der Migrationskrise erhalten. Dafür gabs Applaus von der CVP bis zur Linken. Stefan Frey von der Schweizer Flüchtlingshilfe ist allerdings skeptisch.

Er befürchtet, dass damit nur die Repression verstärkt wird. Die Staaten Osteuropas hätten bisher vor allem Zäune und Mauern gebaut. Wenn schon, solle dieses Geld die Situation der Flüchtlinge verbessern helfen.

Asylgesetz als Basis

Was konkret mit den 200 Millionen vorgesehen ist, kann auch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage nicht sagen. Immerhin klärt es, auf welcher gesetzlichen Basis der Bundesrat dem Parlament diesen Teil der Kohäsionsmilliarde 2018 zur Genehmigung vorlegen will. Dies interessiert insbesondere die SVP, die dessen Legitimation in Zweifel zieht.

Laut EDA stützt sich der Bund auf das Asylgesetz. Zur Finanzierung der Milliarde meint das EDA nur, dies sei Sache des Parlaments. Der Betrag wird auf zehn Jahre verteilt. Es geht also um jeweils rund 130 Millionen Franken. (Berner Zeitung)