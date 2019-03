Wer als Schüler verunfallt, riskiert als Lehrling den Lohnausfall

Der Lohnausfall war zur Überraschung der Familie Hafner nicht versichert, weil Kevin den Unfall als Schüler vor seinem Berufseintritt erlitten hatte. Kevin konnte zwar den Lohnausfall verkraften, weil er noch bei den Eltern wohnte. Doch erhält jemand mit eigener Familie in einer solchen Situation keine Lohnfortzahlung, muss allenfalls die Sozialhilfe einspringen.

Kehrtwende in der CVP

Der Fall hatte in der Westschweiz Empörung ausgelöst, und der damalige CVP-Präsident Christophe Darbellay nahm sich der Sache an. Er reichte eine Motion zur Schliessung der Versicherungslücke ein. Ein Sportunfall in der Jugendzeit dürfe nicht später zu gravierenden Einkommenseinbussen führen. Die Linke und die geschlossene CVP stimmten 2014 im Nationalrat der Motion zu, ebenso die Mehrheit des Ständerats. Damit hatte der Bundesrat den Auftrag, die obligatorische Unfallversicherung für Arbeitnehmer entsprechend nachzubessern.

Doch getan hat sich nichts. Dem Nationalrat liegt heute Dienstag ein 28-seitiger Bericht vor, in dem der Bundesrat seine Auftragsverweigerung begründet und das Parlament auffordert, es bei der heutigen Rechtslage zu belassen. Marc Hafner ist empört. Er verstehe nicht, warum sich Sozialminister Alain Berset als Sozialdemokrat weigere, die Lücke zu schliessen – zumal die SP Darbellays Motion einhellig unterstützt habe. Das tut die SP auch heute noch, während in der CVP ein Stimmungswandel stattgefunden hat. Nationalrätin Ruth Humbel, Sozialversicherungs­expertin der CVP, teilt nun die Haltung des Bundesrats, und ein Teil der CVP ist von Darbellays Forderung abgerückt.

Hafner wirft dem Bundesrat und Humbel vor, die Interessen der Versicherungsbranche zu vertreten. Dem widerspricht Humbel. Sie habe in der Sache keinen Kontakt mit Unfallversicherern gehabt. Sie sei jedoch zum Schluss gekommen, dass die verlangte Lohnfortzahlungspflicht zu neuen Ungleichheiten führe. Eine Mutter, die zur Kinderbetreuung für einige Jahre die Erwerbsarbeit aufgebe und in dieser Phase einen Unfall erleide, erhalte nach Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit bei einem Rückfall oder einer Spätfolge weiterhin kein Taggeld.

«Die Gesetzeslücke bei Jugendunfällen existiert und muss geschlossen werden.»Benjamin Roduit (CVP)

Der Bundesrat führt weitere Gründe an, warum er das Gesetz nicht ändern will. Würden Unfallversicherer bei Spätfolgen von Jugendunfällen zur Lohnfortzahlung gezwungen, führe dies zu einer geteilten Zuständigkeit. Die Krankenversicherung, die während der Jugendzeit für die Unfallheilungskosten zuständig gewesen sei, müsse die Behandlungskosten tragen. Und die Unfallversicherung hätte für den Lohnausfall aufzukommen.