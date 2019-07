Wenn US-Generäle vor dem CS-Logo über Waffen schwärmen

Die Schweizer Grossbank Credit Suisse (CS) finanziert in den USA privat organisierte militärische Informationsveranstaltungen. Wie hoch ihr regelmässiges Sponsoring zugunsten der staatsnahen Vermittlungs- und Beratungsfirma McAleese ist, hält die CS geheim. Die letzte derartige Rüstungsveranstaltung fand im März dieses Jahres im noblen The Sphinx Club in Washington D.C. statt – genau wie die Jahre zuvor auch. Flyer und Einladungen tragen die Überschrift «McAleese/Credit Suisse Defense Programs Conference».