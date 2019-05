Weltklasse made in Thurgau

Kann nicht sein? Doch. Ruedi Zbinden ist Präsident der «Gemeinde mit Zug», ein Slogan, den er selber erfunden hat. «Da weiss jeder, dass es sich um Bussnang handelt. Bussnang, Stadler Rail», sagt er. Im Gemeindepräsidenten scheint noch der frühere Gewerbler durch, er ist breitschultrig, trägt Schnauz, wirkt bodenständig. Und er weiss, wie er seine Gemeinde ins beste Licht rückt – gerade vor drei Wochen, als Stadler Rail an die Börse ging, war er einmal mehr in allen Medien präsent.

Wenn die neuesten Wagen von Stadler Rail frisch lackiert in die Montagehalle zurückgefahren werden, kommt es vor dem Gemeindehaus zum Manöver – die Kreuzung ist für die sperrige Fracht viel zu eng. «Wer hätte gedacht, dass aus dem kleinen Ingenieurbüro, das sich 1962 im Dorf niederliess, ein Weltkonzern wird?» fragt Zbinden.

Grafik vergrössern

In der riesigen Halle bohrt und pfeift und surrt es. Wagen steht an Wagen, SBB neben Greater Anglia, UK, neben Regionalverkehr Bern-Solothurn. Dutzende von Blaugewandeten laufen um die Wagen, schleifen Metall, steigen über Leitern in die Wagen, verdrahten Schaltanlagen, montieren Sessel.

Vor den Hallen stehen zwei Männer, ein grosser schmaler und ein kleinerer kräftiger. Sie sind das Gedächtnis von Bussnang – das Langzeitgedächtnis. Hubert Haag, früher Grundbuchverwalter, ist 77, Willi Ausderau, Landwirt und Dorfchronist, 87. «Kein Mensch hätte gedacht, dass Stadler so gross wird», sagt Haag. Er schaut so ungläubig auf die Hallen, als sähe er sie zum ersten Mal. Dabei ist er im Nachbarhaus aufgewachsen. Er war 20, als Ernst Stadler hier, wo die Bauern Trauben, Zuckerrüben und Kälber in Güterwagen luden, eine Montagehalle mit Gleisanschluss baute.

Ruedi Zbinden: Gemeindepräsident von Bussnang. Foto: Reto Oeschger

Von seinem Elternhaus aus sah Hubert Haag, wie daraus ein Weltkonzern wuchs: Erst baute Stadler nur ein Bürogebäude und eine Villa für seine Familie. Dann aber zog das Geschäft an: Immer, wenn ein Grossauftrag hereinkam, wurde gebaut. Erst die Geleise entlang, dann um die Villa herum und schliesslich in die Höhe. Damit das Unternehmen weiter wachsen konnte, wurde eine Strasse verlegt, dann aber stand es an den Geleisen an. «Hätten sie weitergebaut, wäre ihnen der Zug durch die Bude gefahren», sagt Haag trocken. Immerhin wäre es der eigene gewesen – die Thurbos, die hier verkehren, wurden von Stadler gebaut.