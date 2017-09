Warum die Rentenreform abstürzte

Bei der Volksabstimmung vom Wochenende gab es einen Geschlechterund einen Generationengraben. Dies zeigt die Tamedia-Nachbefragung, in der über 10 000 Antworten ausgewertet wurden. Demnach könnten die Frauen den Ausschlag dafür gegeben haben, dass die Altersvorsorge 2020 keine Mehrheit erhielt. Laut der Umfrage sprachen sich 58 Prozent der weiblichen Stimmberechtigten gegen die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen bei AHV und Pensionskassen aus.

Auch die damit verknüpfte Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde von 54 Prozent der Frauen abgelehnt. Von den Männern hingegen hiessen 51 Prozent das Gesetzespaket, 54 Prozent auch die höhere Mehrwertsteuer gut.

Die beantragte Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre könnte bei den Betroffenen somit umstrittener gewesen sein, als es öffentlich den Anschein hatte. Dies wäre nicht im Sinn der Abstimmungssiegerin FDP, die das AHV-Alter rasch erhöhen möchte. Gut gefahren ist die Partei aber offenkundig mit ihrem Fokus auf junge Stimmberechtigte. Die Nachbefragung zeigt hier einen klaren Trend: Je jünger die Stimmenden sind, desto eher legten sie ein Nein ein. Von den 18- bis 34-Jährigen lehnten 57 Prozent die Reform ab. Mit zunehmendem Alter steigt der Ja-Stimmen-Anteil. Bei den über 65-Jährigen wären beide Vorlagen durchgekommen.

Tamedia-Nachwahlbefragung: Frauen und Jüngere haben beide AHV-Vorlagen abgelehnt Grafik vergrössern

Ein Fall für Dringlichkeitsrecht?

Im Parlament werden derweil hektisch Ideen gewälzt, um wenigstens Teile der Reform zeitnah in Kraft setzen zu können. So kursierte in der Wandelhalle des Bundeshauses gestern der Vorschlag, Rentenalter 65 und 0,3 Prozentpunkte Mehrwertsteuer im Dringlichkeitsrecht auf 1. Januar 2018 doch noch einzuführen.

SP-Fraktionschef Roger Nordmann wurde laut eigenen Aussagen gestern von seinem SVP-Amtskollegen Adrian Amstutz auf diese Idee angesprochen. Er habe zur Möglichkeit einer raschen Umsetzung und einer Volksabstimmung sondiert, sagte Amstutz dazu. Die Idee sei aus dem Mitte-Lager gekommen.

CVP-Ständerat Konrad Graber hatte die Möglichkeit des Dringlichkeitsrechts bereits vor der Abstimmung von der Verwaltung prüfen lassen. Die juristischen Abklärungen hätten jedoch ergeben, dass es für das Dringlichkeitsrecht ein grosses öffentliches Interesse brauche. Dieses sei im Fall der AHV nicht gegeben. SVP-Präsident Albert Rösti, CVP-Präsident Gerhard Pfister und SP-Fraktionschef Nordmann schlossen gestern das Dringlichkeitsrecht aus. (Tages-Anzeiger)