Ist da was? Passiert da was? Wird da ein Thema gerade so gross, dass man sich nicht mehr entziehen kann? Und damit ist nicht die mediale Bearbeitung des Klimawandels gemeint. Dieser kann man sich wirklich kaum entziehen. Im Politikteil, im Gesellschaftsteil, im Lokalen, ja sogar im Sport: Spätestens seit die Schweizer Schülerinnen und Schüler regelmässig für eine andere Klimapolitik demonstrieren, dominiert in vielen Zeitungen dieses eine Thema.