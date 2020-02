Viola Amherd zahlt, um Ruhe zu haben

Rund 250'000 Franken: So viel sollten Viola Amherd und ihre Schwester an eine Firma zahlen, der sie laut einem Gerichtsurteil über Jahre zu viel Miete abgeknöpft hatten. Der «Walliser Bote» machte den Fall im Oktober 2018 publik – just in der Phase, als die damalige CVP-Nationalrätin Amherd für ihre Wahl in den Bundesrat kämpfte.