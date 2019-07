«Viele Bischöfe sind befangen, das macht sie krank»

Gemäss dem Freiburger ­Moraltheologen Daniel Bogner ist nicht nur die römische Sexualmoral, sondern das antiquierte Rechtssystem schuld am epidemischen Kindsmissbrauch. Teilen Sie seine Meinung?

Gewiss. Das pyramidale System, so, wie es heute besteht, war erst im 16. Jahrhundert als feudales monarchisches Gebilde entstanden: Der Bischof hat alle drei kirchlichen Gewalten der Leitung, Lehre und Heiligung inne. Er ist zugleich Regent, Gesetz­geber und Richter. In der kirchlichen Schatztruhe gibt es aber auch die Gewaltenteilung. Bis zum 13. Jahrhundert waren in der Kirche die Verwaltungs- und Jurisdiktionsgewalt getrennt.