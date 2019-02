Die EU-Europaminister haben am Dienstag in Brüssel definitiv grünes Licht für die Schlussfolgerungen zur Beziehung Schweiz-EU gegeben. In den Schlussfolgerungen finden die 28 EU-Staaten viele lobende Worte für die Schweiz.

Ausser bei der internationalen Zusammenarbeit wie im Ukraine-Konflikt oder in der Sahelzone gibt es auch Lob bei Schengen/Dublin sowie im Migrationsbereich. Schengen ermöglicht das Reisen ohne Passkontrollen, Dublin regelt Wichtiges im Asylbereich. Bei der Migration wird unter anderem speziell die Beteiligung der Schweiz bei der Übernahme von Flüchtlingen aus Drittstaaten wie auch aus anderen EU-Staaten hervorgestrichen.