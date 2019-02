Achim Elfering, Arbeitspsychologe an der Universität Bern, begrüsst diese Neuerung: «Wenn wir in der betrieblichen Gesundheitsförderung mit Erfolg das selbstgesteuerte Gesundheitsverhalten verbessern wollen, ist es ein Widerspruch, von mündigen Mitarbeitern bereits nach zwei oder drei Tagen ein Arztzeugnis einzuverlangen.»

Tatsächlich fehlen gesetzliche Regelungen dazu. Festgehalten sind die Bestimmungen über krankheitsbedingte Ausfälle meistens im Personalreglement oder im Arbeitsvertrag. Üblich ist die betriebliche Regelung, dass ein Arztzeugnis nach drei bis fünf Arbeitstagen einzureichen ist, betont Daniella Lützelschwab vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Es gibt aber immer noch zahlreiche Betriebe, welche bereits bei einem Tag Abwesenheit ein Arztzeugnis verlangen.

Hohe Gesundheitskosten

Der Druck, möglichst schnell wieder am Arbeitsplatz zu erscheinen, wird durch die Pflicht, schnell ein Arztzeugnis zu beschaffen, noch verstärkt. Mit teilweise verheerenden Folgen, weiss Elfering. Aus arbeitspsychologischer Sicht sei Präsentismus, also wenn man zur Arbeit geht, auch wenn man sich krank fühlt, problematisch: «Die reduzierte Arbeitsfähigkeit führt zu einer grösseren Fehleranfälligkeit, erhöht die Ansteckungsgefahr für andere Mitarbeiter, und die Arbeit kostet viel mehr Energie, an der es aber gerade fehlt und die eigentlich zur Genesung gebraucht würde.»

Elfering warnt vor höheren Gesundheitskosten, die sich langfristig daraus ergeben können: So kann eine nicht auskurierte Grippe etwa das Risiko einer schweren Bronchitis oder sogar einer Lungenentzündung erhöhen.

Tatsächlich schleppen sich immer mehr halb krank zur Arbeit. Gemäss einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz ging fast die Hälfte der Befragten im Jahr 2014 einmal mit einer nicht auskurierten Krankheit zurück an der Arbeitsplatz. Jeder Zehnte tat das sogar mehr als zehn Tage am Stück. Fast 187 Millionen Stunden fehlten Erwerbstätige in dieser Zeitperiode wegen Krankheit oder Unfall. Im Durchschnitt sind dies pro Arbeitnehmer 5,3 Tage.

Der Bund tändelt

Im gleichen Jahr kamen Experten des Forschungsinstituts für Arbeit und Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen zum Schluss, dass Präsentismus ein ernst zu nehmendes Phänomen für Volkswirtschaften darstellt. Neuere Studien zeigen, dass die Kosten aus Präsentismus für den Arbeitgeber jene unberechtigter Fehlzeiten um ein Mehrfaches übersteigen. Erhebungen, wie viel dies in Franken und Rappen ausmacht, gibt es nicht, doch die Schadenssumme dürfte in die Milliarden gehen.