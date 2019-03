Der Ständerat sprach sich am Dienstag einstimmig für die Übernahme der strengeren EU-Regeln für Medizinprodukte aus. Deren Ziel ist es, die Sicherheit der Patienten zu erhöhen.

Undichte Silikon-Brustimplantate oder fehlerhafte Hüftprothesen hätten in Europa Zweifel aufkommen lassen an der Kontrolle von Medizinprodukten, erklärte Kommissionssprecher Didier Berberat (SP/NE). Zuletzt hatten die «Implant Files»-Recherchen für Schlagzeilen gesorgt, namentlich zur Bandscheibenprothese Cadisc-L. Die EU reagierte mit einer Verschärfung der Vorschriften. Die Schweiz zieht nach, damit Schweizer Hersteller den Zugang zum EU-Markt behalten, wie Gesundheitsminister Alain Berset erklärte. Die Exporte in die EU haben einen Wert von nahezu 6 Milliarden Franken pro Jahr.