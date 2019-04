Vergraben und vergessen

«Meine Generation hat den Müll verursacht. An die Entsorgung haben wir nicht gedacht», sagt Werner Ebnöther, zieht den Kopf leicht ein, drückt die Ledermappe an sich, der Wind zerrt an seinen weissen Haaren. Wir befinden uns in Weiach, im hintersten Zipfel des Kantons Zürich. Flugzeuge auf der Haupteinflugschneise nach Kloten rauschen über unseren Köpfen.