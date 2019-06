«Und dann zeigt die ganze Welt mit dem Finger auf ein Unternehmen»

Das Nein-Komitee warnt vor einer Klagewelle, die über Schweizer Unternehmen hereinbrechen werde. Ist das nicht übertrieben?

Stieger: Was läuft seit der Lancierung der Initiative ab? Von den beteiligten Organisationen werden den Medien gezielt immer wieder Fälle aus dem Ausland zugespielt, bei denen der Verdacht auf Verstösse gegen Menschenrechte oder Umweltstandards besteht. Ob alle diese Fälle künftig wirklich zu einer Klage in der Schweiz führen würden, ist schwierig abzuschätzen. Aber das ist gar nicht entscheidend. Allein die Tatsache, dass im Zusammenhang mit solchen Fällen über ein Schweizer Unternehmen gesprochen wird, kann dessen Ruf massiv schaden.

Gemäss den Initianten geht es um normale Zivilprozesse. Das heisst: Ein Minenarbeiter aus dem Kongo müsste persönlich in der Schweiz klagen. Das finanzielle Risiko für ihn oder seine Unterstützer wäre hoch. Wie soll es da zu massenhaft Klagen kommen?

Jaisli: Es wären eben keine «normalen» Zivilprozesse. Erstens: Wie soll ein Schweizer Gericht die Situation in einem fernen Land beurteilen können? Da müssen wir als Schweizer auch etwas demütiger sein und akzeptieren, dass andere Länder gewisse Dinge vielleicht anders ­sehen. Zweitens: Glauben Sie ernsthaft, dass der einfache Mann bei einem Prozess allein dastehen wird? Hinter ihm steht eine ganze Industrie: die NGOs und international operierende Anwaltskanzleien. Die werden sich auf solche Fälle stürzen, wenn wir ihnen mit der Initiative den Zugang zur Schweiz geben. Wir haben diese Erfahrung in den USA gemacht.

Welche genau?

Jaisli: Roche kann solche Prozesse durchstehen. Am Ende bekommen wir in den allermeisten Fällen recht. Vielleicht nicht sofort bei den lokalen Gerichten, aber später bei den höheren Instanzen. Dann, wenn politische Argumente keine Rolle mehr spielen. Es kommt natürlich vor, dass wirklich Fehler passiert sind. Jedes Unternehmen macht Fehler. Aber wenn wir diese entdecken, korrigieren wir sie von selber. Wir brauchen dazu kein Gericht.

Sie haben keine Angst vor einer Verurteilung, sondern vor dem Medienrummel?

Jaisli: Davor, dass wir wegen falscher Anschuldigungen an den Pranger gestellt werden. Dass ein Bashing passiert, das in keinem Verhältnis zu dem steht, was die multinationalen Unternehmen für die Schweiz und die betroffenen Länder leisten. Ich bedauere, dass mit der Initiative eine Polarisierung der Diskussion stattfindet. Für eine nachhaltige Entwicklung, das besagen auch die Leitlinien der UNO, braucht es etwas ganz anderes. Nämlich, dass viele Anspruchsgruppen zusammen Schritt für Schritt die Situation in den Ländern unter Einbezug der lokalen Bevölkerung verbessern. Die multinationalen Unternehmen sind dabei vielfach ein Teil der Lösung.

Die Schweizer Bevölkerung sieht Konzerne weit kritischer. Wie erklären Sie sich die hohe Zustimmung zur Initiative in Umfragen?

Stieger: Wie bereits eingangs gesagt, ist der Grundgedanke der Initiative richtig. Unternehmen sollen sich immer wieder kritisch damit auseinandersetzen müssen, ob sie in allen ihren geschäftlichen Aktivitäten Menschenrechte oder Umweltschutzbestimmungen einhalten. Da kann eigentlich niemand dagegen sein. Ob aber wirklich eine Mehrheit der Umfrageteilnehmer bereits verstanden hat, welche Folgen die Initiative im Detail für die Schweizer Unternehmen hätte, das kann ich nicht abschätzen. Klar ist, dass wir es bislang zu wenig geschafft haben, auf den positiven Einfluss hinzuweisen, den Schweizer Unternehmen in der Welt haben. Momentan dominieren in der öffentlichen Wahrnehmung die Negativbeispiele.