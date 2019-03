Der Wirtschaftsverband, der sein Kampagnenbudget nicht bekannt gibt, hat sich schon wiederholt Kritik ausgesetzt, etwa nach den Niederlagen gegen die Abzocker- und die Masseneinwanderungsinitiative oder bei der Unternehmenssteuerreform III. Economiesuisse konterte jüngst in der NZZ, 90 Prozent der Abstimmungen seit dem Jahr 2000 gewonnen zu haben.

Für einmal nehmen jedoch kampagnenerprobte Mitarbeiter von Parteien den Verband in Schutz. Ein Fehler wie bei Glasenberg könne auch ihnen passieren, es fehle das Personal fürs Gegenprüfen. Scherzhafte Einträge seien häufig, die Hitliste führe Donald Duck an. Lakonisch sagt einer: «Wenn das der einzige Fehler von Economiesuisse in dieser Kampagne bleibt, bin ich zufrieden.»