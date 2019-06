Ueli Maurer provoziert Kollegen im Bundesrat und die EU

Kann man Bundespräsident Ueli Maurer in der Europapolitik noch trauen? Diese Frage stellen sich nicht nur Parlamentarier, sondern sogar Bundesratskollegen – und das ausgerechnet jetzt, wo die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen in der entscheidenden Phase angekommen sind. Für Wirbel sorgt ein Mitbericht zur Kündigungsinitiative, den Maurer letzte Woche einreichte. Maurer greift darin die Personenfreizügigkeit an, welche durch die Initiative ausser Kraft gesetzt werden soll.