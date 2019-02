Tief und weit «wie die Wurzeln eines Weidenbaums» reiche das Netzwerk an Kunden, Vermittlern und Institutionen der Finanzwelt. So präsentiert sich die Zürcher Finanzverwaltungsfirma Salix Services auf ihrer Website. Wie weit diese Wurzeln wirklich reichen, dafür interessiert man sich jetzt offenbar sogar in den USA. Laut einem Bericht des US-Onlinemediums «The Daily Beast» spielt die Schweizer Firma mit Sitz am Zürcher Parkring eine wichtige Rolle bei den Nachforschungen von US-Sonderermittler Robert Mueller. Sie stehe gar «im Herzen von Muellers Puzzle».