Die Evaluation eines neuen Kampfjets für die Schweizer ­Armee kommt in die entscheidende Phase. Eine Rüstungs­firma nach der anderen spricht heute bei der Rüstungsbehörde Armasuisse in Bern vor und übergibt je einen Computer-Stick. Darauf enthalten sind die Antworten auf rund 700 Fragen, die Armasuisse als Schweizer Rüstungsbeschafferin beantwortet haben will. Request for Proposal (RFP) nennt sich diese erste Offerte im Fachjargon. Die Beschaffungsexperten können sich damit ein erstes Bild machen über die Qualität der Jets und ihre Preise.