Bemerkung: Dieser Text wurde geschrieben, bevor US-Präsident Donald Trump seine Teilnahme am WEF abgesagt hat. Wir arbeiten zurzeit daran, den Artikel zu aktualisieren.

Am 20. Tag des Shutdown der US-Bundesregierung erreichen seine Schockwellen auch die Schweizer Berge. Sollte die Budgetkrise am 22. Januar , dem Auftakt zum Weltwirtschaftsforum (WEF), noch andauern, wird US-Präsident Donald Trump seinen Besuch in Davos absagen. Das bestätigte Trump am Donnerstag nach einem Bericht des «Wall Street Journal». Das bedeutet, dass das WEF drauf und dran ist, seinen diesjährigen Stargast zu verlieren.