Es ist der erste politische Pflock, den Karin Keller-Sutter (FDP) als Justizministerin einschlägt. Auf ihren Antrag hat der Bundesrat entschieden, IS-Kämpfer mit Schweizer Pass nicht aus Syrien zurückzuholen. Betroffen von diesem Grundsatzentscheid sind rund zwanzig Jihadisten mit Schweizer Pass, die sich derzeit in Nordsyrien befinden, teilweise in kurdischen Gefangenen­lagern. Was mit ihnen nach dem Abzug der US-Truppen geschehen wird, ist völlig offen.