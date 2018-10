«Tritt eine Frau so auf, ruft dies viele Neider auf den Plan»

Ursula Wyss, Berner Gemeinderätin und ehemalige Fraktionschefin der SP-Bundeshausfraktion, gibt überraschend bekannt, dass sie 2020 nicht mehr zu den Wahlen antritt. Die national bekannte Politikerin begründet diesen Entscheid auch damit, dass sie sich nicht nochmals einen Wahlkampf antun möchte. Die erfolgsverwöhnte Wyss musste 2016 eine gröbere Niederlage einstecken: Sie unterlag bei der Kandidatur um das Stadtpräsidium ihrem Kontrahenten Alec von Graffenried deutlich. Der Wahl war ein intensives Ringen mit zum Teil hässlichen Begleiterscheinungen gegen die Person Wyss vorausgegangen.

Wir haben mit der langjährigen Luzerner Regierungsrätin Yvonne Schärli (SP) und Präsidentin der eidgenössischen Kommission für Frauenfragen über den Fall und Frauen in der Politik generell gesprochen.

Frau Schärli, überrascht Sie der Entscheid von Ursula Wyss?

Ja. Ursula Wyss ist als junge Frau einen äusserst erfolgreichen Weg gegangen und hat gelernt, sich durchzusetzen: als Nationalrätin, als geachtete Chefin der SP-Bundeshausfraktion und als Baudirektorin von Bern.

War sie zu machtbewusst?

Jeder Politiker, aber auch jede Politikerin strebt bis zu einem gewissen Punkt nach Macht. Sonst geht man nicht in die Politik. Aber bei Frauen wird diese Eigenschaft mit Adjektiven versehen, die häufig abwertend sind. Bei Männern wird dies als ehrgeizig bezeichnet, bei Frauen wird diese Eigenschaft dann schnell einmal als überheblich taxiert. Oder sie werden als Karrierefrauen diffamiert. Tritt eine Frau so selbstsicher wie Ursula Wyss auf, ruft dies viele Neider auf den Plan.

Werden Frauen anders kritisiert?

Mit Anfeindungen müssen sowohl Frauen als auch Männer leben, welche sich in einem politischen Amt exponieren. Aber es ist schon ein Phänomen, dass bei Frauen oft das Persönliche, das familiäre Umfeld stärker in den Vordergrund gestellt wird. Welche Politikerin musste sich nicht schon den Spruch gefallen lassen, sie wäre besser am Herd aufgehoben als in diesem oder jenem politischen Amt. Die Diffamierungen haben mit den sozialen Medien aber einen Grad erreicht, der nicht immer leicht zu ertragen ist.

Ursula Wyss kündigte heute in einem Interview mit der «Berner Zeitung» ihren Abgang aus der Politik an.

Werden Frauen in diesen Themen härter angegangen?

Entscheidender ist das zur Debatte stehende Thema. Je emotionaler dieses ist, umso stärker schaukeln sich die Kommentatoren hoch. Ich glaube nicht, dass Frauen auf diese Verrohung empfindlicher reagieren als Männer. Ich wurde in Luzern während der sogenannten Polizeiaffäre auch nicht mit Samthandschuhen angefasst. Wenn dies im persönlichen Kontakt oder an einem Podium geschah, verlief dies in aller Regel mit einer gewissen Sachlichkeit und Anstand. Das muss eine Politikerin ertragen können.

Auch dass sie als Leichtgewichte abgetan werden, wie dies derzeit insbesondere bei den CVP-Bundesratskandidatinnen der Fall ist?

Das ärgert mich. Die zur Diskussion stehenden Frauen sind genauso gut wie die Männer, die sich derzeit für ein Ticket bewerben. Der CVP würde es gut anstehen, sich nicht dahinter zu verstecken, dass sie nach Doris Leuthard ja nicht unbedingt in der Pflicht stehe, unbedingt eine Frau in den Bundesrat zu bringen. Es wäre schon wünschenswert, wenn beide Parteien auf reine Frauentickets setzen würden, um so den Frauenanteil im Bundesrat auf ein akzeptables Mass zu bringen.