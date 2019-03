Seit Jahren liegt das Aussendepartement (EDA) bei den unbezogenen Ferientagen innerhalb der Bundesverwaltung konkurrenzlos an der Spitze. Ein durchschnittlicher Vollzeitmitarbeiter des EDA kam per Ende 2017 (für 2018 liegen noch keine konsolidierten Daten vor) auf ein Guthaben von 16,5 Tagen – doppelt so viel wie seine Kollegen aus dem Finanzdepartement, die im Mittel über 8,2 Tage verfügen. Vor einigen Jahren lag dieser Wert im EDA sogar noch bedeutend höher: Mit 27,3 Tagen war 2011 der Höchststand erreicht. Am anderen Ende der Skala, im Finanzdepartement, betrug der Schnitt damals gerade mal 9 Tage.

Seither ist es dem Aussendepartement zwar gelungen, die Ansprüche zu reduzieren. Doch vor allem bei höheren Kadern der diplomatischen Vertretungen kommt es noch immer vor, dass sie bis zur Pensionierung oder einem Postenwechsel regelrechte Ferienberge anhäufen. So hatte sich der Bundesrat an seiner Sitzung von Ende Februar mit dem Fall eines Missionschefs zu beschäftigen, auf dessen Konto 110 Ferientage lagerten. Das EDA bestätigt entsprechende Informationen dieser Redaktion. Nähere Angaben zum betreffenden Kadermann liefert das Departement aus Gründen des Personenschutzes nicht. Bestätigt wird indessen auch, dass es in der Vergangenheit noch weit krassere Fälle gab. Vor nicht allzu langer Zeit brachte es ein anderer Missionschef auf 340 überzählige Tage.

«Obszön hohe Ferienguthaben»

Den Steuerzahler kommt die augenscheinliche Arbeitswut der Botschafter mitunter teuer zu stehen. In Fällen nämlich, wo ein Ferienabbau nicht mehr rechtzeitig gelingt, wird das überschüssige Guthaben ausbezahlt. Laut Angaben des EDA wurden in den letzten 5 Jahren total 264 Ferientage an insgesamt 12 Missionschefinnen und -chefs in bar vergütet: gesamthaft also das Arbeitspensum von gut 52 Wochen beziehungsweise eines vollen Jahres.

Zu welchem Gesamtbetrag sich die Entschädigungen summierten, ist nicht bekannt, lässt sich aber in etwa abschätzen. Missionschefs, auf der höchsten Stufe der diplomatischen Karriereleiter stehend, sind in den Lohnklassen 32 bis 34 eingereiht. Somit verdienen sie in der Regel zwischen 220000 und 260000 Franken, zuweilen dank Sonderzulagen noch mehr. In dieser Grössenordnung dürfte sich auch die ausbezahlte Summe bewegen.

Grafik vergrössern

Beobachter konstatieren dabei eine gewisse Systematik. Laut einer EDA-internen Quelle ist es durchaus üblich, dass sich Botschafter bis zum Gang in die Rente «obszön hohe Ferienguthaben» aufbauen. Das sei gängige Methode, um vor der Pension noch etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Die Auszahlung bedürfe zwar einer Genehmigung durch das Finanzdepartement, doch werde diese kaum je verweigert. Hinzu komme, dass sich Botschafter oft für «unverzichtbar» hielten und ihre Residenz nur selten für Ferien verlassen wollten. Eine andere Quelle weist darauf hin, dass das EDA seinen Diplomaten grosszügige Abrechnungen erlaube. Wer beispielsweise ferienhalber in die Schweiz reise und sich hierbei mit Personal aus der EDA-Zentrale treffe, könne diese «Dienstgespräche» als Arbeitstage verbuchen.