Tomaten aus Belgien und Estragon aus Kenia

Sieben Peperonisorten sind derzeit in der Migros-Filiale an der Stadtberner Marktgasse erhältlich. Die Herkunftsländer: Türkei, Spanien, Marokko. Auch das Tomatensortiment ist beeindruckend: Fünfzehn Sorten stehen zur Auswahl. Etliche davon, insbesondere die günstigen, kommen aus dem Ausland. Wie auch die Zucchetti, Auberginen, Bohnen und Gurken – alles Gemüsesorten, die zurzeit in der Schweiz nicht wachsen, aber offenbar so klar zum Grundangebot gehören, dass selbst im tiefsten Winter kein Grossverteiler darauf verzichtet.

Kein Wunder, zeigt eine Stichprobe dieser Zeitung (siehe Tabelle): 30 bis 70 Prozent der Gemüsesorten, die in diesen Tagen in den Gestellen liegen, kommen aus dem Ausland. Selbst im Mi­gros-Biosupermarkt Alnatura sind 12 der 39 angebotenen Gemüse Importware. Am stärksten auf ausländische Sorten setzt Denner: Neben Tomaten aus Belgien gibt es 15 weitere ausländische Gemüsesorten. Nur gerade 7, darunter Lauch, Zwiebeln und Rüebli, sind einheimische Gewächse.

«Das sind Kundenbedürfnisse»

Mehr Inlandsorten bieten derzeit Migros und Coop an. Trotzdem stammt auch bei ihnen ein Drittel der Gemüsesorten aus dem Ausland. «Wir orientieren uns bei der Sortimentsgestaltung an den Kundenbedürfnissen», sagt Coop-Sprecher Ramon Gander zum Angebot. Es gebe im ­November auch eine Nachfrage nach nicht saisonalem Gemüse wie Bohnen oder Zucchetti.

Ob diese Nachfrage nur be­friedigt oder mit dem üppigen Angebot erst richtig angekurbelt wird, ist unklar. Allein in den ­letzten drei Wochen haben die Schweizer Händler über 7000 Tonnen frisches Gemüse importiert. Der Anteil Auslandgemüse wird in den nächsten Wochen stetig zunehmen. «Im März wird in der Regel am meisten Gemüse importiert», sagt Nicolas Spörri vom Bundesamt für Landwirtschaft. Zwischen Dezember und Mai stammt mehr als die Hälfte der verkauften Gemüsemenge aus dem Ausland, wie die Statistik der Schweizerischen Zentral­stelle für Gemüsebau zeigt.

Schweizer Liebling Tomate

Das unbestrittene Lieblingsimportgemüse der Schweizer ist die Tomate: Gegen 40 000 Tonnen werden jedes Jahr eingeführt. Auch auf das volle Angebot von frischen Kräutern wollen die Grossverteiler im Winter nicht verzichten: Die Migros verkauft Es­tragon aus Kenia, die Basilikumzweige werden aus Israel und von den Kanarischen Inseln eingeflogen, das Maggikraut aus Marokko. Auch Coop lässt die frischen Kräuter einfliegen.

Die Grossverteiler betonen, dass sie einheimisches Saison­gemüse fördern. In der Tat ist übers ganze Jahr gesehen der Anteil an Importgemüse in den letzten zehn Jahren von 54 Prozent auf 46 Prozent gesunken, wie die Zahlen der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau zeigen. Die Migros will aber den Konsumenten nicht nur ein­heimischen Rosenkohl und Pastinaken schmackhaft machen, sondern möchte auch Gemüse, das heute noch mehrheitlich im­portiert wird, künftig in der Schweiz produzieren, wie Mi­gros-Sprecherin Monika Weibel gegenüber dieser Zeitung erklärt.

Salat aus dem Treibhaus

So stammt bereits jetzt ein Teil des Migros-Salats aus einem 200 Meter langen und 80 Meter breiten Treibhaus, das im aar­gauischen Oftringen steht und mit Wärme aus der Kehricht­verbrennungsanlage geheizt wird, die gleich nebenan steht. Dort wächst der Salat nicht in der Erde, sondern in Metallgestellen mit Wasserrinnen.

Ein weiteres Treibhaus plant die Migros im Unterwallis bei Monthey. Dort soll, wenn die Baubewilligung erteilt wird, nächstes Jahr mit dem Bau eines Grosstreibhauses begonnen werden. Die geplante Fläche von 20 Hektaren entspricht einem 500 Meter langen und 400 Meter breiten Feld.

Riesentreibhaus im Seeland

Ganz klar gegen «die zunehmende Verglasung und Plastifizierung der Schweizer Landschaften» ist die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. «Neue Treib­häuser in offenen Landschaften lehnen wir ab», sagt deren Sprecherin Franziska Grossenbacher. Erst recht nicht wäre die Stiftung mit einem 80-Hektaren-Treibhaus im Berner Seeland einverstanden, wie es eine Gemüsebauernvereinigung plant.

«Denn das Berner Seeland ist eine der imposantesten offenen Landschaften der Schweiz.» Allerdings könnte sich die Stiftung Landschaftsschutz trotzdem neue Treibhäuser vorstellen, sofern sie kein Kulturland ver­nichten: Nämlich Treibhäuser, die auf bestehenden Gebäuden errichtet würden. (Berner Zeitung)