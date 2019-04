Tiefe Steuern für Gstaads Reiche – jetzt sollen Kontrollen her

Gestern enthüllte das Recherchedesk von Tamedia erstmals genaue Steuerdaten von Bernard Ecclestone, Jean-Claude Mimran und vom griechischen Ehepaar Angelopoulos-Daskalaki aus den Jahren 2008 bis 2011. Die Gstaader Milliardäre zahlten je etwa 400'000 bis 500'000 Franken jährlich in Bern, einen Bruchteil eines Promille ihrer Vermögen.

Damit ist klar, dass der Kanton Bern damals nur den Lebensaufwand der Pauschalbesteuerten in der Schweiz berücksichtigte. Jachten, Autos und andere Luxusausgaben im Ausland wurden nicht mitgezählt. Die Vorgaben der ESTV von 1993 wurden also missachtet – zugunsten der vermögenden Ausländer.

Kantone standen zu Praxis

Angesprochen auf die Praxis verschiedener Kantone, sagt die ESTV, ihr lägen «keine Belege vor», dass gewisse Kantone nur den Aufwand im Inland berechneten. Eine Recherche in öffentlichen Daten der letzten zehn Jahre zeigt aber, dass die ESTV über das Vorgehen der Kantone hätte informiert sein können.

Nachdem der Kanton Zürich 2009 die Pauschalsteuer abgeschafft hatte, machten sich Bund und Kantone daran, die Steuer zu verschärfen. Die Vorgabe der ESTV aus dem Jahr 1993, die reichen Ausländer nach deren weltweitem Aufwand zu besteuern, wollte man nun extra noch ins Gesetz schreiben. Dazu äusserte sich ab 2010 eine ganze Reihe von Kantonen, Parteien und Verbänden. Aus ihren Voten geht hervor, dass gewisse Kantone damals nur den Aufwand im Inland berechneten.

Grafik vergrössern

Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren schrieb zum Beispiel 2010 in einer Medienmitteilung: «Anstelle des Aufwands in der Schweiz ist neu der weltweite Aufwand massgeblich.» Damit sagten die Kantone bereits, dass sie bisher nur in der Schweiz schauten.