Teureres Benzin – Autofahrer ändern ihr Verhalten kaum

Die Krux kurzfristiger Schwankungen

Völlig spurlos geht das Auf und Ab an den Autofahrern allerdings nicht vorbei. Sind sie kurzfristiger Art, ändern die Autofahrer ihr Verhalten kaum. «Sie können ihr Verhalten in der Regel nicht von einem Tag auf den nächsten ändern», sagt Massimo Filippini, Professor für Energiewirtschaft an der ETH Zürich.

Erfolgt ein Aufschlag jedoch in Form einer CO2-Abgabe, ist also dauerhaft, tendieren die Autofahrer laut dem Experten langfristig dazu, sich an die neue Begebenheit anzupassen – indem sie weniger fahren, ein effizienteres Fahrzeug kaufen oder sich mit anderen, für sie günstigeren Verkehrsmitteln fortbewegen. Steige der Preis so um wenige Rappen, komme es langfristig zu einer Nachfragereduktion, so Filippini. «Allerdings beträgt diese nur wenige Prozentpunkte.»

CO2-Abgabe regional differenzieren?

In einer Studie zeigt Filippini, dass die Bewohner ländlicher Gebiete weniger stark auf Preisaufschläge reagieren als Städter. Bei einer Preiserhöhung um 20 Rappen pro Liter sinkt etwa im Grossraum Zürich die Nachfrage nach Benzin und Diesel um 3,6 bis 5,2 Prozent, während sie etwa im Berner Oberland nur um 3,2 bis 3,4 Prozent zurückgeht. Filippini erklärt dieses Phänomen nicht zuletzt mit der Infrastruktur: In Randregionen sei es schwieriger, auf den öffentlichen Verkehr auszuweichen.

Eine CO2-Abgabe auf Treibstoffe hält Filippini für sinnvoll, und zwar als Lenkungsabgabe, die an die Bevölkerung zurückverteilt wird. Vielfahrer müssten so unter dem Strich draufzahlen, besser fahren würde, wer weniger oder gar nicht mit dem Auto unterwegs ist. Die Rückverteilung, meint Filippini, sollte aber unter der Berücksichtigung der Stadt-Land-Ungleichheit erfolgen. Das heisst: Die Bewohner ländlicher Gebiete erhielten einen höheren Grundbetrag zurück als jene in den Städten.

Nur bedingt rationale Entscheide

Wie die Abgabe wirken würde, hinge nicht nur von ihrer Ausgestaltung ab. Filippini gibt zu bedenken, dass sich die Menschen nur bedingt so rational verhalten würden, wie es der Homo oeconomicus vorsehe. Dies zeige sich etwa bei Kaufentscheiden. Viele Leute seien nicht in der Lage, eine Gesamtkalkulation vorzunehmen, also beispielsweise beim Autokauf nicht nur den Kaufpreis zu berücksichtigen, sondern auch die Folgekosten wie Mehr- oder Minderausgaben, die aus der Höhe des Treibstoffverbrauchs resultieren. «Eine Lenkungsabgabe kann nur ihre volle Wirkung entfalten, wenn die Menschen rational entscheiden.»