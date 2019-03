Als Salafist in den Schlagzeilen

Der heute 27-Jährige kommt gemäss der Zeitung als Siebenjähriger aus dem Irak in die Schweiz, wie er erzählt «legal, im Flugzeug» und schafft es als Einziger seiner Klasse ins Gymnasium. Dort gerät er als Aktivist der Koranverteilaktion «Lies!» als «Salafist im Schulzimmer» in die Schlagzeilen. Der Grund ist ein Youtube-Video, das ihn zeigt, wie er im T-Shirt mit dem Logo der Gruppierung einen Islam-Vortrag vor einer Klasse hält.

Ali J. soll einer Lehrerin während einer Matura-Prüfung zudem den Handschlag verweigert haben. Gegenüber der Zeitung gibt er an, dass die «ehrenvolle Stellung» der Frau es ihm verbiete, sie anzufassen. Ali J. soll Biologie und Chemie als Matur-Schwerpunkt gewählt und danach ein Semester lang Pharmazie studiert haben. Dies sei auch der Grund, weshalb die Ermittler ihn «den Apotheker» nennen.

Im Irak festgenommen

Aufgrund eines Amtsberichts über «seine Kontakte und Aktivitäten» in der «salafistischen und dschihadistischen Szene» von Basel rückt Ali J. in den Fokus des Nachrichtendienstes. Der schwerste Vorwurf: Zweimal sei der Iraker in seine Heimat gereist, habe sich dort in den Krisengebieten Syrien und Irak aufgehalten und soll Kontakte zu Terrororganisationen gepflegt haben.

Als Grund für seine Reise in den Irak, die er als 23-Jähriger angetreten hat, gibt der junge Mann gegenüber der Zeitung Heimweh an. Als er über die iranische Grenze gefahren sei, habe man ihn festgenommen. Freigelassen habe man ihn erst ein Jahr später aufgrund seiner Zusage, für den iranischen Geheimdienst Spitzel zu arbeiten und Informationen über den IS zu liefern. Danach habe er sich jedoch nie gemeldet. Insiderwissen über den IS habe er nicht.