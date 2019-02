Jetzt müssen sie für ihre Jihadreise büssen. Die jungen Erwachsnen werden wegen Verstössen gegen das Al-Qaida- und das IS-Gesetz verurteilt. Angesichts dieser schweren Vorwürfe fällt die Strafe eher milde aus. Für Esra hält das Gericht einen bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten für angemessen, für Vedad sollen es elf Monate sein, ebenfalls auf Bewährung. Machen sich die Beiden nicht innerhalb von einer Probezeit in ähnlicher Weise erneut schuldig, verfällt die Strafe.

Das Urteil kann weitergezogen werden. Das Strafmass fällt leicht geringer wie von der Anklage verlangt. Die Jugendstaatsanwaltschaft hatte elf Monate für Esra und zwölf Monate für Vedad gefordert, beides auf Bewährung. Zumindest der Verteidiger der jungen Frau hatte gemäss eigenen Angaben in der Hauptverhandlung, die bereits im Dezember stattfand, auf Freispruch plädiert.

Schützen statt Strafen

Wegen des Alters der Geschwister zum Zeitpunkt der Reise nach Syrien kam das Jugendstrafrecht zur Anwendung. Dort steht nicht das Strafen, sondern der Schutz und die Entwicklung von Jugendlichen im Vordergrund. Weiter heisst es im Gesetz: Den Lebens- und Familienverhältnissen der Beschuldigten sowie der Entwicklung ihrer Persönlichkeit ist besondere Beachtung zu schenken. Mit der Anklage gegen das Winterthurer Geschwisterpaar hatte die Jugendanwaltschaft denn auch Schutzmassnahmen für die Beschuldigten gefordert, über die im öffentlichen Teil der Hauptverhandlung nichts weiter bekannt wurde.

Vom Grossteil des Prozesses waren Zuschauer und Medien ausgeschlossen. Tamedia hatte aber mit einer Beschwerde erreicht, dass wenigstens die Befragung Esras und Vedads zur Sache nicht geheim blieb. Während eineinhalb Stunden durften akkreditierte Gerichtsreporter dabei sein.

Allerdings verweigerten die Geschwister die Aussagen, was ihre Radikalisierung, ihre Zeit in Syrien und ihre Rückreise betraf. Von Esra war nur zu vernehmen: «Ich sage nichts dazu.»

Vedad gab auch wenig Konkretes von sich. Pauschal bestritt er die Darstellung in der Anklageschrift. Zu einem Foto, auf dem er zusammen mit dem später in Syrien getöteten Thaibox-Weltmeister und Jihadisten Valdet Gashi vor einer IS-Flagge zu sehen ist, sagt er: «Das ist ein Symbol des Islam, das vom IS missbraucht wird.» Das abgebildete Glaubensbekenntnis habe er selber habe in seinem Zimmer aufgehängt.