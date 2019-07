Sterbehilfe ohne Gutachten – knapper Freispruch für Ärztin

Die Sterbehelferin Erika Preisig wurde am Dienstag wegen Verstössen gegen das Heilmittelrecht zu 15 Monaten und 20'000 Franken Busse verurteilt. Vom Vorwurf der Tötung sprach sie das Baselbieter Strafgericht frei.

Die Freiheitsstrafe sprach das Gericht in Muttenz bedingt auf vier Jahre aus. Während dieser Zeit darf Preisig zwar weiter als Hausärztin praktizieren und auch Sterbebegleitungen machen. Das Urteil verbietet ihr jedoch, in der Probezeit Personen mit psychischen Störungen oder Verhaltensstörungen in ihrer Krankenakte Medikamente zur Sterbehilfe zu verschreiben.