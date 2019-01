Ein «Vieraugengespräch» mit Donald Trump werde er haben, kündigte Bundespräsident Ueli Maurer (SVP) noch am letzten Sonntag an. Nur fünf Tage später ist der Schweiz-USA-Gipfel geplatzt: Wegen des Shutdownin Washington hat Trump seineReise ans Weltwirtschaftsforum (WEF) abgesagt. Anstelle von Trump könnte Maurer in Davos nun eine andere, ebenso kontroverse Figur der Weltpolitik treffen: Brasiliens neuen Präsidenten Jair Bolsonaro.