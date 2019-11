Ständeratswahl im Kanton Freiburg wird nicht nachgezählt

Resultat noch knapper

Bereits im ersten Wahlgang wurde SP-Ständerat Christian Levrat wiedergewählt. Am Sonntag ging es noch um die Besetzung des zweiten Ständeratssitzes. Der Amtsinhaber von der CVP, Beat Vonlanthen, wurde von der jungen Freisinnigen Johanna Gapany herausgefordert.

Und Gapany gelang die Überraschung – allerdings denkbar knapp. Bei der Kontrolle am Montag kamen noch zwei Auszählcouverts aus Murten zum Vorschein. Sie wurden noch in die Berechnungen aufgenommen. Am Sieg Gapanys ändert sich allerdings nichts. Sie kommt neu auf 31'129 Stimmen. Der ihr unterlegene und damit nicht wiedergewählte Beat Vonlanthen machte 30'991 Stimmen. Damit beträgt Gapanys Vorsprung auf Vonlanthen in Zahlen noch 138 Stimmen. Zunächst war von einer Differenz von 158 Stimmen die Rede gewesen. Der Wahlsonntag war von einer Computerpanne überschattet worden.

Die CVP des Kantons Freiburg verlangte eine Nachzählung der Stimmen. Angesichts der gravierenden Probleme bei der Auszählung stelle sich die Frage nach der Gültigkeit der Wahl, schrieb die Partei am Montag. «Wir wollen, dass sich die Staatskanzlei erklärt», sagte Markus Bapst, Co-Präsident der Freiburger CVP, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Problem bei Übermittlung

Die für die Oberaufsicht zuständigen Oberamtmänner der Bezirke Saane, Sense und See könnten eine Teil-Nachzählung anordnen, sähen aber keinen Nutzen darin, schrieb die Staatskanzlei zu dem Begehren der CVP. Denn das Problem am Wahltag habe nicht bei der Zählung gelegen, sondern bei der Übermittlung der Resultate.

Der Parteivorstand der CVP will gemäss ihrer Mitteilung vom Montag am Donnerstag über einen allfälligen Rekurs beraten.