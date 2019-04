Ständeratskommission für Verschärfungen beim Zivildienst

Entsprechend hätten die Zivildienstgesuche zugenommen. Das gefährde aber das Gleichgewicht zwischen Zivil- und Militärdienst, findet die SiK. Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen könne wieder ein gewisses Gleichgewicht hergestellt werden.

Auslandeinsätze nicht ausschliessen

Eine Massnahme hat die Kommission abgelehnt: Sie will die Möglichkeit von Zivildiensteinsätzen im Ausland nicht abschaffen. Das beschloss sie mit 7 zu 3 Stimmen. Es gehe nur um sehr wenige Einsätze, argumentiert die SiK. Die Hilfswerke hatten die geplante Abschaffung von Auslandeinsätzen kritisiert.

Umstritten war ausserdem die zwölfmonatige Wartefrist für den Wechsel aus der Armee in den Zivildienst. Die Kommission sprach sich mit Stichentscheid von Präsident Josef Dittli (FDP/UR) dafür aus.

Mindestens 150 Zivildiensttage

Mit grosser Mehrheit angenommen wurde die Verlängerung der Dienstzeit für jene, die ab dem ersten Wiederholungskurs wechseln. Zivildienstleistende sollen künftig mindestens 150 Zivildiensttage leisten müssen. Heute müssen sie 1,5 Mal so viele Diensttage leisten wie Armeeangehörige. Bereits geleistete Militärdiensttage werden jedoch angerechnet.

Gar nicht mehr zugelassen werden sollen Personen, die in der Armee keine Restdiensttage übrig haben. Damit will der Bundesrat verhindern, dass sich Armeeangehörige ohne restliche Diensttage durch den Wechsel in den Zivildienst der Schiesspflicht entziehen. Auch dies hiess die Kommission gut.

Weniger Flexibilität

Weiter soll der erste Einsatz bereits im Jahr nach der Zulassung zum Zivildienst vollständig geleistet werden müssen. Danach besteht eine jährliche Einsatzpflicht. Personen, die zum Zeitpunkt der Zulassung die RS noch nicht bestanden haben, müssen ihren Zivildiensteinsatz von 180 Tagen spätestens im Kalenderjahr nach der rechtskräftigen Zulassung abschliessen. Heute haben sie dafür bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach der Zulassung Zeit.