Nun gibt es zum ersten Mal Indizien, dass Segert und seine Goal AG mit Sitz in Andelfingen ZH auch eine Rolle bei der ominösen Grossspende über eine Schweizer Pharmafirma für den Wahlkampf von Alice Weidel gespielt haben könnten.

Die von einem Drogisten in Zürich gegründete PWS PharmaWohleSale hatte im Sommer 2017 in mehreren Tranchen rund 130'000 Euro an den AfD-Kreisverband «Bodenseekreis» überwiesen – für den Wahlkampf der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel. Der Anwalt des Betreibers von Apotheken und Drogerien erklärte später dem Rechercheteam von Tamedia, dass die Firma nur Übermittler gewesen sei und das Geld von einem reichen Mann komme, der am Zürichberg lebe. Das Geld war inzwischen grösstenteils von der AfD zur PWS zurückgeflossen.

Segert erhielt 50'000 Euro für AfD-Kandidaten

Diese Behauptung wurde aber durch die Schweizer Firma selbst widerlegt. Die PWS schickte der AfD im November 2018 eine Liste mit den Namen von 14 Personen, welche insgesamt die rund 130'000 Euro für Weidel gespendet haben sollen. Die AfD leitete diese Liste an die deutsche Bundestagsverwaltung weiter, welche mögliche Vergehen bei der Parteienfinanzierung untersucht.

Das Brisante dabei: Die Bundestagsverwaltung erhielt von der AfD noch eine weitere Liste mit Spendern für den AfD-Kandidaten Guido Reil bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. In diesem Fall liefen die Spenden über Segerts Agentur Goal.

Gemäss Informationen der Recherchekooperation von WDR, NDR, SZ und Tamedia sind die Namen jener Personen, die über die Zürcher Firma PWS an die AfD spendeten, grossteils identisch mit den Namen jener Personen, die über Segerts Goal AG für den AfD-Kandidaten spendeten. Im Rechenschaftsbericht der AfD an den Bundestag heisst es dazu nur, dass die Personen aus Deutschland oder der EU stammen. Namen werden nicht genannt.

Spenden von Nicht-EU-Bürgern wie Schweizern wären in Deutschland illegal. Im Fall Weidel überwies die Zürcher Firma PWS die Spenden direkt weiter an den AfD-Kreisverband. Im Fall Reil verwendete Goal das gespendete Geld, um damit Wahlkampfplakate für den AfD-Kandidaten zu drucken. Die Kosten dafür sollen rund 50'000 Euro betragen haben, wie eine Kooperation der Schweizer WOZ mit dem deutschen Recherchezentrum «Correctiv» im Sommer 2017 enthüllte.