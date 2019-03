Die restlichen Kandidaturen können alle in der Kategorie «chancenlos» subsumiert werden. Neben dem kaum bekannten Grünen Patrick Ziltener treten die Parteilosen Andreas Graf, Alex Pfister und Sarah Bösch an. Letztere sorgte 2015 schweizweit für Schlagzeilen, weil sie mit 0,8 Promille am Steuer erwischt wurde und die Polizeikontrolle in den sozialen Medien als «bürokratisch» verurteilte. Nach der «Bier-Affäre» trat sie aus der SVP aus – und machte erneut von sich reden: mit der Eröffnung einer Krippe, in der die Kinder nach neuartigem Konzept rund um die Uhr betreut werden.

Der absehbare Sitzverlust der St. Galler FDP ist historisch: Nur vier Jahre – von 1971 bis 1975 – war die Partei nicht im Ständerat vertreten. Sie dürfte daher im Herbst versuchen, den Sitz von SP-Mann Paul Rechsteiner anzugreifen, der nach 33 Jahren im Parlament erneut antreten will. Ambitionen hat etwa Nationalrat Marcel Dobler, dessen beruflich bedingte Absage für die aktuelle Wahl die Tür für die Wahl im Herbst weit offen liess. «Was ich mache, mache ich richtig – bei einer Ständeratskandidatur in den nächsten 3 Monaten wäre das nicht möglich», twitterte er im Dezember.

Ich stehe am 10. März nicht für eine SR-Kandidatur zur Verfügung. Im neuen Jahr stehen richtungsweisende strategische Projekte an bei Franz Carl Weber. Was ich mache, mache ich richtig – bei einer Ständeratskandidatur in den nächsten 3 Monaten wäre das nicht möglich. — Marcel Dobler (@Marcel_Dobler) 13. Dezember 2018

Die CVP hingegen würde mit Würths Wahl ihren traditionellen Sitz wieder gewinnen, den sie 2011 an die SP verloren hat. Würth hat angekündigt, im Falle einer Wahl die Legislatur in der St. Galler Regierung zu beenden und damit bis im Frühling 2020 ein Doppelmandat auszuüben.

Unabhängig davon, wer das Rennen machen wird: Der neue Ständerat kann sein Amt wegen der Validierungs- und Einsprachefristen nach der Wahl frühestens in der Junisession antreten – auch wenn er bereits im ersten Anlauf gewählt würde, wie es bei der Staatskanzlei heisst. Damit wird St. Gallen ein halbes Jahr lang mit nur einer Stimme im Ständerat vertreten sein. Doch in diesem Punkt sind sich alle Parteien einig: Für eine Bundesrätin nimmt man das in Kauf.