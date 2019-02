Zu viele Spitäler

Fusionen müssten ausserdem fair verlaufen, sagt Sutter. Das sei in Basel nicht der Fall gewesen. «Baselland hätte nur ein Drittel des Kapitals eingebracht und nichts für Lehre und Forschung gezahlt. Trotzdem hätten sie 50 Prozent Mitbestimmung bekommen. Das ist inakzeptabel.»

Daran, dass es in der Schweiz zu viele Spitäler gibt, bestehe kein Zweifel, sagt Kaspar Sutter. Fusionen sei aber nicht zwingend die beste Lösung für dieses Problem, sie schafften oft viel Bürokratie. Nichts führe daran vorbei, dass kleinere Spitäler schliessen müssen. «Auch die Fusion in Basel wollte alle Standorte zementieren.»

Niemand darf verlieren

Gesundheitsökonom Willy Oggier glaubt, dass ein Ja in Basel ein starkes Signal gesendet hätte, dass man solche Fusionen politisch übersteht. «Wenn es zwei Kantonen mit einer derart schwierigen Vorgeschichte gelungen wäre, dann ginge es fast überall.» Das Nein lässt sich laut Oggier aber nicht als Abschreckung für die restliche Schweiz deuten. Speziell sei in Basel, dass die Privatkliniken in der Stadt eine grosse soziale Tradition hätten. «Diese Kliniken hätten unter der Fusion gelitten, das wollten viele nicht – auch unter Linken.»

Das Nein in Basel zeige zwei Dinge: Die Einsparnisse von Fusionen müssten grösser sein als in diesem Fall, sagt Oggier. «Ausserdem darf eine Partei nicht so deutlich profitieren, wie es Baselland getan hätte.» Den Stadtbaslern hätte der Zusammenschluss kaum genützt.